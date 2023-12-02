Кубок мира. Зачет спринтов. Наврат лидирует, Тарьей Бо – 2-й, Самуэльссон – 4-й, Йоханнес Бо – 18-й
Немецкий биатлонист Филипп Наврат возглавил зачет спринтов на Кубке мира-2023/24.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Мужчины
Зачет спринтов
После 1 гонки из 7
1. Филипп Наврат (Германия) – 90
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 75
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 60
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 45
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40
7. Фабьен Клод (Франция) – 36
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 34
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32
10. Бенедикт Долль (Германия) – 31
11. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30...
16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25...
18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23