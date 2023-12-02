Кубок мира. Зачет спринтов. Наврат лидирует, Тарьей Бо – 2-й, Самуэльссон – 4-й, Йоханнес Бо – 18-й

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Немецкий биатлонист Филипп Наврат возглавил зачет спринтов на Кубке мира-2023/24.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Зачет спринтов

После 1 гонки из 7

1. Филипп Наврат (Германия) – 90

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 75

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 60

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 45

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40

7. Фабьен Клод (Франция) – 36

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 34

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32

10. Бенедикт Долль (Германия) – 31

11. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30...

16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25...

18. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23

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