Кубок мира. Спринт. Самэульссон показал лучший ход, Наврат уступил 20 секунд, Йоханнес Бо – 30, Эдер – быстрейший в стрельбе

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Себастьян Самэульссон показал лучший ход в спринте на этапе КМ по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 21.58,6

2. Филипп Наврат (Германия) – 20,8

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 24,9

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 27,7

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30,6

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,9

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 39,8

8. Фабьен Клод (Франция) – 42,0

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,1

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 44,1

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 47,4 (2)

2. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 48,9 (2)

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 49,2 (0)

4. Юстус Штрелов (Германия) – 49,6 (1)

5. Филипп Наврат (Германия) – 51,2 (0)

6. Томас Каукенас (Литва) – 51,4 (1)...

53. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.01,7 (0)...

68. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.04,5 (3)

 

10 комментариев
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Ответ Максим Пестов
Йося йося, вторую гонку ты бежишь как середнячок, неужели последствие микро-травмы локтя? Или старт сезона
пятый ход - это середнячок? ну то есть, конечно, хуже своего прежнего уровня, но середнячок - это перебор
к тому же скорее всего просто плюнул после промахов, скучно бегать, если на победу не претендует
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+4
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Йося йося, вторую гонку ты бежишь как середнячок, неужели последствие микро-травмы локтя? Или старт сезона
+1
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+1
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Ответ Максим Пестов
Йося йося, вторую гонку ты бежишь как середнячок, неужели последствие микро-травмы локтя? Или старт сезона
Так у него стрельба лёжа явно хуже идёт, видимо локоть даёт о себе знать.
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Ответ zommie
пятый ход - это середнячок? ну то есть, конечно, хуже своего прежнего уровня, но середнячок - это перебор к тому же скорее всего просто плюнул после промахов, скучно бегать, если на победу не претендует
30с ходом на 10км! это реально середнячок
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Ответ Максим Пестов
30с ходом на 10км! это реально середнячок
середнячок находится в середине. пятый ход из ста человек - это не середнячок. остальные-то 95 кто тогда?
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Ответ zommie
середнячок находится в середине. пятый ход из ста человек - это не середнячок. остальные-то 95 кто тогда?
Еще человек 10-15 после Йоси тоже середнячки, остальные 80 пешеходы явные
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Ответ Максим Пестов
Йося йося, вторую гонку ты бежишь как середнячок, неужели последствие микро-травмы локтя? Или старт сезона
Он уже ответил на ваш вопрос) запрет фтора
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