Кубок мира. Спринт. Самэульссон показал лучший ход, Наврат уступил 20 секунд, Йоханнес Бо – 30, Эдер – быстрейший в стрельбе
Себастьян Самэульссон показал лучший ход в спринте на этапе КМ по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 21.58,6
2. Филипп Наврат (Германия) – 20,8
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 24,9
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 27,7
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30,6
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,9
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 39,8
8. Фабьен Клод (Франция) – 42,0
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,1
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 44,1
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 47,4 (2)
2. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 48,9 (2)
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 49,2 (0)
4. Юстус Штрелов (Германия) – 49,6 (1)
5. Филипп Наврат (Германия) – 51,2 (0)
6. Томас Каукенас (Литва) – 51,4 (1)...
53. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.01,7 (0)...
68. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.04,5 (3)
к тому же скорее всего просто плюнул после промахов, скучно бегать, если на победу не претендует