Кубок мира. Спринт. Самэульссон показал лучший ход, Наврат уступил 20 секунд, Йоханнес Бо – 30, Эдер – быстрейший в стрельбе

Себастьян Самэульссон показал лучший ход в спринте на этапе КМ по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 21.58,6

2. Филипп Наврат (Германия) – 20,8

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 24,9

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 27,7

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30,6

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,9

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 39,8

8. Фабьен Клод (Франция) – 42,0

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,1

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 44,1

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 47,4 (2)

2. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 48,9 (2)

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 49,2 (0)

4. Юстус Штрелов (Германия) – 49,6 (1)

5. Филипп Наврат (Германия) – 51,2 (0)

6. Томас Каукенас (Литва) – 51,4 (1)...

53. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.01,7 (0)...

68. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.04,5 (3)