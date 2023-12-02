Йоханнес Бо показал худший с января 2022 года результат на Кубке мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Эстерсунд Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо показал один из своих худших за два года результатов на Кубке мира.

Сегодня на этапе в Эстерсунде норвежец занял 18-е место в спринте. Последний раз он выступал хуже 9 января 2022-го, когда финишировал 21-м в Оберхофе.

Йоханнес – действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

Йоханнес Бо после 18-го места на Кубке мира: «Ситуация до запрета фтора сильно отличается от нынешней. Раньше можно было лететь на лыжах, не используя силу плечевого пояса»

 

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