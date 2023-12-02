Йоханнес Бо показал худший с января 2022 года результат на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо показал один из своих худших за два года результатов на Кубке мира.

Сегодня на этапе в Эстерсунде норвежец занял 18-е место в спринте. Последний раз он выступал хуже 9 января 2022-го, когда финишировал 21-м в Оберхофе.

Йоханнес – действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

Йоханнес Бо после 18-го места на Кубке мира: «Ситуация до запрета фтора сильно отличается от нынешней. Раньше можно было лететь на лыжах, не используя силу плечевого пояса»