Эдуард Латыпов: «Борюсь до конца, несмотря на промахи. Постепенно буду выходить на свой уровень в стрельбе»

Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке России.

Латыпов победил с тремя промахами.

«Борюсь до конца, несмотря на промахи. Сегодня погодные условия очень сложные, ветер – понимал, что могут быть ошибки соперников.

Но самое главное – не совершать их самому. После третьего рубежа понимал, что все рядом, можно бороться за первое место при хорошей стрельбе. Вот я поборолся, настроился, сделал ноль и смог победить.

Когда увидим чистую стрельбу? В сезоне всегда так – тяжеленько вхожу в плане стрелкового компонента, в прошлом году так же было. А после нового года уже смог нормально реализовать стрельбу.

В этом году постараюсь сделать это быстрее. Сейчас стрельба лучше на первых этапах, постепенно буду выходить на свой уровень», – сказал призер Олимпийских игр.