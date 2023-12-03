Эдуард Латыпов: «Борюсь до конца, несмотря на промахи. Постепенно буду выходить на свой уровень в стрельбе»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке России.

Латыпов победил с тремя промахами. 

«Борюсь до конца, несмотря на промахи. Сегодня погодные условия очень сложные, ветер – понимал, что могут быть ошибки соперников.

Но самое главное – не совершать их самому. После третьего рубежа понимал, что все рядом, можно бороться за первое место при хорошей стрельбе. Вот я поборолся, настроился, сделал ноль и смог победить.

Когда увидим чистую стрельбу? В сезоне всегда так – тяжеленько вхожу в плане стрелкового компонента, в прошлом году так же было. А после нового года уже смог нормально реализовать стрельбу.

В этом году постараюсь сделать это быстрее. Сейчас стрельба лучше на первых этапах, постепенно буду выходить на свой уровень», – сказал призер Олимпийских игр. 

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4 комментария
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Эд сегодня на коне, хотя и промахи были… не сдается до финиша
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Браво ,Эдик! Есть над чем работать,конечно,но первая лежка и второй раз последняя стойка-очень достойно. Про скорость уж не говорю-лидерская,была и остается.
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