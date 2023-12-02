Кирилл Бажин: «Посвящаю победу родителям, которые переживают за меня в каждой гонке. Они – главная поддержка для меня»

Кирилл Бажин прокомментировал свою победу в гонке преследования на Кубке России.

Бажин победил с одним промахом. Второе место занял , третье – .

«Можно и с промахом побеждать. Когда соперники позволяют и мажут на рубеже, то можно и себе чуть-чуть позволить ошибиться. На третьей стрельбе стрелял быстро, но я там и ошибся.

Не боюсь ли теперь стоять рядом с такими соперниками? Сейчас с ними провели уже очень много сборов, хорошо общаемся, и уже спокойнее с ними стоять», – сказал в эфире «Матч ТВ».

– Посвящаю эту победу родителям, которые переживают за меня в каждой гонке, пересматривают каждое мое выступление. Они самая главная поддержка для меня.

– Последняя твоя личная победа была в Ижевске на чемпионате России в феврале. Заждался золота?

– Да‑да, долго пришлось ждать.

– Что тебе позволило быть в такой хорошей форме сейчас?

– Изменил всего себя в техническом плане и стрельбе, – приводит слова Бажина «Матч ТВ».