Каплина о борьбе с Гореевой на последнем круге: «Хотела выйти по внешнему радиусу, но случайно задела Настюхину палку. Я даже не заметила»

Каплина рассказала о борьбе с Гореевой на последнем круге пасьюта на Кубке России.

стала второй в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, опередив на финишном круге Анастасию Горееву.

«У нас с Настей получился очень динамичный последний круг, все решалось на финишной прямой. Я чуть-чуть хотела выйти по внешнему радиусу, но случайно задела Настюхину палку. Но я случайно, я даже не заметила!» – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».