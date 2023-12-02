Каплина о борьбе с Гореевой на последнем круге: «Хотела выйти по внешнему радиусу, но случайно задела Настюхину палку. Я даже не заметила»

Теги сборная России жен Кубок России Елизавета Каплина Анастасия Гореева Биатлон

Каплина рассказала о борьбе с Гореевой на последнем круге пасьюта на Кубке России.

Елизавета Каплина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, опередив на финишном круге Анастасию Горееву.

«У нас с Настей получился очень динамичный последний круг, все решалось на финишной прямой. Я чуть-чуть хотела выйти по внешнему радиусу, но случайно задела Настюхину палку. Но я случайно, я даже не заметила!» – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».

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15 комментариев
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А вот Настя заметила). Все было написано у нее на лице.
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Ничего страшного, бывает. Другая бы на твоем месте даже не признала этого
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Сбила темп соперницы, ну а чё, даже не заметила(
Надеюсь, извинилась...
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хорошо, что не как Саша Большунов, финну палкой по хребту)))
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То есть она из-за этого проиграла?
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Все там по чесноку, Гореева и не пыталась дернуться
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могла бы уступить второе место в таком случае если виновата была
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а, что биатлон не контактный вид, , одна даже не заметила, вторая губки надула и все ее почитатели тут же все сразу и увидели , да если бы Каплина не сказала , то никогда бы и никто об этом и не узнал , какое там КМ, там выносят вместе с лыжами, не просто так гореева ни в одну биатлонную банду не попала
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Ответ rashnew
могла бы уступить второе место в таком случае если виновата была
согласна! с виду все подружки, но медали в жизни не отдадут
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Ответ тоторо
согласна! с виду все подружки, но медали в жизни не отдадут
Дружба дружбой,а табачок врозь.
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Ответ тоторо
ну не скажи шансы были 50х50, с учетом того что в спринте Настя показала лучшую скорость 2ую,а Лиза 5ую. Да и в том сезоне по статистике у них одинаковые данные по среднему месту по скорости финиширующих на посл круге: казакевич 4.22 ср место по скорости каплина 5.5 ср место гореева 5.6 ср место
Не соглашусь,финишный круг и финишный створ-две большие разницы.Каплина в створе намного сильнее Гореевой,и Казакевич сделает.А вот Грухвина и Шевченко посильнее будут.Очень хочется посмотреть их в створе,хотя бы даже и в прологе.
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Если бы даже и не задела,то у Гореевой никаких шансов против тебя в финишном створе.
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Ответ Водопад
А вот Настя заметила). Все было написано у нее на лице.
да настя сильно расстроилась
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Ответ fewral
То есть она из-за этого проиграла?
Вряд ли
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