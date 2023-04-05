Латыпов стал первым в рейтинге СБР в сезоне-2022/23, Серохвостов – 2-й, Халили – 3-й
Эдуард Латыпов стал первым в рейтинге Союза биатлонистов России в сезоне-2022/23
Рейтинг СБР
Мужчины
1. Эдуард Латыпов – 1162 очка
2. Даниил Серохвостов – 999
3. Карим Халили – 970
4. Александр Поварницын – 922
5. Никита Поршнев – 890
6. Василий Томшин – 865
7. Антон Бабиков – 845
8. Роман Еремин – 767
9. Кирилл Бажин – 746
10. Петр Пащенко – 746
11. Иван Колотов – 694
12. Ильназ Мухамедзянов – 692
13. Евгений Емерхонов – 678
14. Евгений Гараничев – 618
15. Кирилл Стрельцов – 600...
19. Матвей Елисеев – 551...
23. Максим Цветков – 512...
39. Александр Логинов – 177
Открыл файл, там важное уточнение "за зимний сезон 2022-2023"
У Латыпова всего лишь 7 гонок пропущено, думал побольше