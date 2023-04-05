Латыпов стал первым в рейтинге СБР в сезоне-2022/23, Серохвостов – 2-й, Халили – 3-й

Теги сборная России Союз биатлонистов России Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Биатлон

Эдуард Латыпов стал первым в рейтинге Союза биатлонистов России в сезоне-2022/23

Рейтинг СБР

Мужчины

1. Эдуард Латыпов – 1162 очка

2. Даниил Серохвостов – 999

3. Карим Халили – 970

4. Александр Поварницын – 922

5. Никита Поршнев – 890

6. Василий Томшин – 865

7. Антон Бабиков – 845

8. Роман Еремин – 767

9. Кирилл Бажин – 746

10. Петр Пащенко – 746

11. Иван Колотов – 694

12. Ильназ Мухамедзянов – 692

13. Евгений Емерхонов – 678

14. Евгений Гараничев – 618

15. Кирилл Стрельцов – 600...

19. Матвей Елисеев – 551...

23. Максим Цветков – 512...

39. Александр Логинов – 177

4 комментария

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Биатлонная зима
Неудивительно, что так выглядит рейтинг, хотя Поршнев забежал в призы по больше, чем те кто выше в таблице СБР.
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Погладь быка
Первым среди равных витаминщиков.
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BVB-Russe
Все ожидаемо: сборники в топах, а Бабиков за счет монументального прорыва Поршнева весной остался вне топ-5
+1
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encaro_one
Ролики, надеюсь, сюда не включены.
Открыл файл, там важное уточнение "за зимний сезон 2022-2023"
У Латыпова всего лишь 7 гонок пропущено, думал побольше
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