Латыпов стал первым в рейтинге СБР в сезоне-2022/23, Серохвостов – 2-й, Халили – 3-й

Эдуард Латыпов стал первым в рейтинге Союза биатлонистов России в сезоне-2022/23

Рейтинг СБР

Мужчины

1. – 1162 очка

2. – 999

3. – 970

4. – 922

5. Никита Поршнев – 890

6. Василий Томшин – 865

7. – 845

8. Роман Еремин – 767

9. Кирилл Бажин – 746

10. Петр Пащенко – 746

11. Иван Колотов – 694

12. Ильназ Мухамедзянов – 692

13. Евгений Емерхонов – 678

14. Евгений Гараничев – 618

15. Кирилл Стрельцов – 600...

19. Матвей Елисеев – 551...

23. Максим Цветков – 512...

39. Александр Логинов – 177