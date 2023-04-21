Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону.

Сегодня исполком Союза биатлонистов России (СБР) утвердил проект расширенного списка кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

Кандидаты в сборную России

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Олег Домичек, Матвей Елисеев, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Станислав Ильиных, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Алина Кудисова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Грухвиной 23 года. Она является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2021 в эстафете. На чемпионате России-2022 завоевала бронзу в спринте коньком.