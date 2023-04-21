Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Союз биатлонистов России Лариса Куклина Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Эдуард Латыпов Кристина Резцова переходы Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Матвей Елисеев Анастасия Егорова Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Никита Поршнев Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Михаил Первушин Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Любовь Калинина Алексей Вагин Ксения Довгая Александр Корнев Станислав Ильиных Олег Домичек Денис Иродов Алина Кудисова Анастасия Гришина Анастасия Зырянова Биатлон

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону.

Сегодня исполком Союза биатлонистов России (СБР) утвердил проект расширенного списка кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

Кандидаты в сборную России

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Олег Домичек, Матвей Елисеев, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Станислав Ильиных, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Алина Кудисова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Грухвиной 23 года. Она является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2021 в эстафете. На чемпионате России-2022 завоевала бронзу в спринте коньком.

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59 комментариев

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Утконос Никифорович
это же бывшая девушка Терентьева?
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Афанасия
Ответ TBFTT
Что в этом списке делают Бурундукову, Емерхонав, Ильиных Первушин, Колотов, Калинина, Куклина, Зырянова, Шеллер? На хрена их вносить?
А чем вас не устраивают Колотов и Емерхонов? Первый правда пока выглядит, как декабрист, но личные медали есть, скорость показывал хорошую. Емерхонов первый год после юниоров, есть личная медаль КР, на ЧР в Ижевске и Хантах - заезды в цветы. Да и разбежался к концу сезона, скорость у него часто лучше, чем у того же Бажина или Халили. Зырянова и Шеллер - сильные юниорки. Зырянова более сбалансированная, Шеллер - скоростная.
+7
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тоторо
Ответ Утконос Никифорович
нет Мироновой, зато есть Логинов. У обоих проблемы со здоровьем были в сезоне и мало выступали. что за странное распределение?
потому что даже выступив в одной гонке Логинов взял медаль а Света нет
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+6
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тоторо
Ответ TBFTT
Что в этом списке делают Бурундукову, Емерхонав, Ильиных Первушин, Колотов, Калинина, Куклина, Зырянова, Шеллер? На хрена их вносить?
а Иванова вас не смущает? Вот кто черепашка так черепашка так ничего и на ючр и кр не показвшая
+5
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тоторо
смущает только Иванова , ожидала Дюжеву увидеть в списках но никак не Иванову, Кудисова тоже лишняя имхо
+4
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Герман Гевейлер
А суперталант мирового биатлона Миронова так и осталась пшиком. Что и требовалось понимать сразу.
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Andrey Novikov
Сразу бы группы обозначили.
+4
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тоторо
Ответ Утконос Никифорович
зато взяли еще какую-то лыжницу сразу на цп
ну и что ? в том году также взяли Наташу Мекрюкову и мы видим что взяли не зря
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2533ПВ
Ответ Andrey Novikov
Да Логинов ещё и ЧМ в личной гонке, самый титулованный действующий биатлонист СБР. А Миронова? Только одно третье место в личной гонке на КМ. Раз уж Юрлову не взяли на ЦП, по Мироновой нет вопросов. Думаю, что и в регионе сможет подготовиться, а если свердловская федерация не захочет, может перейти, да хоть в Красноярск к Медведцеву, или в область московскую. Главное чтобы здоровье позволило.
Юрлова наверное и сама не согласилась бы на ЦП.У нее семья,дети.Ей проще готовиться за счёт региона и выступить на ЧР.А вот то,что Мироновой нет в списке,считаю правильно.
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Утконос Никифорович
нет Мироновой, зато есть Логинов. У обоих проблемы со здоровьем были в сезоне и мало выступали. что за странное распределение?
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Другая_
Ого, внезапно)
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Вероника Терюшкова
Интересно где Норкин?
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
потому что даже выступив в одной гонке Логинов взял медаль а Света нет
Да Логинов ещё и ЧМ в личной гонке, самый титулованный действующий биатлонист СБР. А Миронова? Только одно третье место в личной гонке на КМ. Раз уж Юрлову не взяли на ЦП, по Мироновой нет вопросов. Думаю, что и в регионе сможет подготовиться, а если свердловская федерация не захочет, может перейти, да хоть в Красноярск к Медведцеву, или в область московскую. Главное чтобы здоровье позволило.
+3
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Daniyar8
Ответ тоторо
смущает только Иванова , ожидала Дюжеву увидеть в списках но никак не Иванову, Кудисова тоже лишняя имхо
По Ивановой согласен. Дюжева надеюсь будет хотя бы периодически стартовать среди взрослых, а лучше бы конечно как Калинина полностью.
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2533ПВ
Ответ тоторо
потому что даже выступив в одной гонке Логинов взял медаль а Света нет
Логинов подправил здоровье,так говорят его тренеры.А вот Миронова ещё не знает свои болячки.Пусть лечится,готовится за счёт региона и всех выносит на соревнованиях.
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Luna02
Ответ тоторо
Женя давала уже интервью не пойдет она ни к какому Истомину, будет в регионе с личным тренерм Ивановым
Если разрешат... Женя все-таки не Уля и не Кристина..
+2
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Daniyar8
Ответ Andrey Novikov
Есть новые имена, Вот эта лыжница, Грухвина, потом Буртасова, Сливко, Нигматуллина, Зырянова, Калинина. Резцова вернётся в группу Итомина - Норицына, а остальные?
Грухвина то, на 99% будет у Шашилова
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khinskiy
По 16 человек будут поставлены на полное довольствие.
Остальным, если они не из ХМАО или Тюмени, придётся выкручиваться за свой счёт.
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Утконос Никифорович
Мироновой нет??!!
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Да Логинов ещё и ЧМ в личной гонке, самый титулованный действующий биатлонист СБР. А Миронова? Только одно третье место в личной гонке на КМ. Раз уж Юрлову не взяли на ЦП, по Мироновой нет вопросов. Думаю, что и в регионе сможет подготовиться, а если свердловская федерация не захочет, может перейти, да хоть в Красноярск к Медведцеву, или в область московскую. Главное чтобы здоровье позволило.
ну переходить она врядли будет, Шашилов ее за счет региона поди отправлять на сборы будет, хотя если обидки на нее держит, то будет Света лапу сосать тренируясь все лето в Екб. Да и врядли возрастную спортсменку кто то захочет себе из регионов взять
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Ну Кудисова в рейтинге СБР на 14 месте, а вот Шевнина на 16, это ты не заметила. Но тут ещё много "лишних" Всего на ЦП будет 16 биатлонисток.
так Калинина вообще на 20м) Я к тому что не оправдала она ожиданий как сборница, а Шевнина с Любой на цп летом не были , с них взятки гладки, с Алины же спрос!!! Занималась на цп , государство ее финансировало как спортсменку основы, и ни одной медали личной
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Тогда их уберут с ЦП. Сейчас у Шашилова и Истомина по 6 биатлонисток, Куклина у Каминского. Значит ещё трое попадут на ЦП, остальные в резерве. Как этот резерв будет финансироваться?
с цп не убирают самопрдготовщиков, их также финансируют как и тех кто в группах занимается, так всегда было. вот надо считать сейчас всех девочек минус самоподготовщиц и куклиной и судя по всему гришиной,оеа будет у ЮМ. я посчитала примерно по 9 девочек в группах будет
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Daniyar8
Ответ Andrey Novikov
Ну допустим, а как ещё изменятся группы, Где Нигматуллина и Буртасова, Сливко будут готовиться?
Сливко вряд ли прекратит взаимодействие с Падиным, вопрос где будет Падин? Буртасова хотела с регионом вроде как. А Кайшева где будет? Пока непонятно
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Ну допустим, а как ещё изменятся группы, Где Нигматуллина и Буртасова, Сливко будут готовиться?
самостоятельно! Буртасова сразу сказала бу ду с сличным тренером Ивановым. Сливко сказал что пойдет на МВ только если в грппе будет Пвдин, Уля скйчас на Терсколе с личным тренером и с ним скорее всего и продолжит
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Andrey Novikov
Ответ Daniyar8
Грухвина то, на 99% будет у Шашилова
Ну допустим, а как ещё изменятся группы, Где Нигматуллина и Буртасова, Сливко будут готовиться?
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