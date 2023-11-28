Стина Нильссон о 84-м месте на Кубке мира: «Не уверена, что в будущем мне доверят место в сборной»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Стина Нильссон Биатлон

Шведская биатлонистка Стина Нильссон считает, что может потерять место в сборной.

26 ноября спортсменка заняла 84-е место в индивидуальной гонке, допустив семь промахов. Нильссон – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, она перешла в биатлон в 2020 году.

«Абсолютно не уверена, что мне доверят место [в сборной] в будущем, но мне не стоит на этом зацикливаться. Это сильно влияет на веру в себя, особенно если ее и нет с предсезонной подготовки. Но я рада, что получу еще один шанс в спринте», – цитирует Нильссон Expressen.

«Осень выдалась сложной, с множеством болезней и коронавирусом напоследок. Рада, что могу выступать при домашних трибунах. Видимо, летом тренеры посмотрели на меня и доверились, за что я благодарна», – приводит слова Нильссон NRK.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗлойМайор
ВеримВСтину!!! Вперед!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Стрельбу надо точно тренировать, но время летит вперед и как знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий