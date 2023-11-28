Стина Нильссон о 84-м месте на Кубке мира: «Не уверена, что в будущем мне доверят место в сборной»

Шведская биатлонистка Стина Нильссон считает, что может потерять место в сборной.

26 ноября спортсменка заняла 84-е место в индивидуальной гонке, допустив семь промахов. Нильссон – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, она перешла в биатлон в 2020 году.

«Абсолютно не уверена, что мне доверят место [в сборной] в будущем, но мне не стоит на этом зацикливаться. Это сильно влияет на веру в себя, особенно если ее и нет с предсезонной подготовки. Но я рада, что получу еще один шанс в спринте», – цитирует Нильссон Expressen.

«Осень выдалась сложной, с множеством болезней и коронавирусом напоследок. Рада, что могу выступать при домашних трибунах. Видимо, летом тренеры посмотрели на меня и доверились, за что я благодарна», – приводит слова Нильссон NRK.