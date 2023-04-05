Стина Нильссон: «Я настраиваюсь еще как минимум на три года. И рассчитываю на следующий сезон»

Шведка Стина Нильссон рассказала о дальнейших перспективах в биатлоне

В сезоне-2022/23 Нильссон заняла 73-е место в общем зачете Кубка мира – значительную часть сезона она выступала на Кубке IBU.

«Я определенно настраиваюсь еще как минимум на три года – таково мое ощущение, и сейчас я просто рассчитываю на следующий сезон, потому что он уже на носу.

Когда ситуация складывается тяжеловато, считаю, что было бы хорошо поразмышлять: окей, сейчас не получается, но как тогда исправить это?

Я не проводила оценку с тренерами, но у меня самой есть некоторые размышления», – сказала спортсменка.

Нильссон 29 лет. Она олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжных гонках, а с 2020 года выступает в биатлоне.