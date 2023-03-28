Наталия Шевченко: «Слежу за Нильссон и Лампич, но не так пристально. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие»

рассказала, следит ли за выступлениями бывших лыжниц в биатлоне.

Шевченко перешла из лыж в биатлон около года назад. Она одержала две победы на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

– Вам интересно смотреть, как складываются дела в биатлоне у других бывших лыжниц – или ?

– Слежу, но не так пристально, потому что мы бегаем на всероссийском уровне. Тем более у меня первый год в биатлоне. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие. Когда выйдем на международную арену, тогда и будем смотреть, как они бегают.

– На их примере можно понять, сколько времени нужно на адаптацию и на то, чтобы поймать идеальный ритм стрельбы?

– Я думаю, что у меня уже есть большой прогресс. Посмотрим, я же еще не бегала на международном уровне в биатлоне. Пока набираюсь опыта здесь.

– за победу в спринте обещал вам рюкзак. Как он вас мотивировал сегодня?

– Он просто сказал: «Иди свою гонку и ни на кого не обращай внимания». Я так и шла, слушала его по трассе, слышала все его подсказки. Вчера заработала его рюкзак и пришла с ним на стадион.

– Тренер также сказал, что со вчерашним результатом вы были бы в десятке на Кубке мира. Согласны с такой оценкой?

– Не знаю. Там скорости все-таки другие. Это касается и скорости стрельбы, и скорости прохождения трассы. Пока не могу себя сравнить с международным уровнем, – сказала Шевченко.