Наталия Шевченко: «Слежу за Нильссон и Лампич, но не так пристально. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен чемпионат России сборная Швеции жен сборная Словении жен Анамария Лампич Стина Нильссон Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко рассказала, следит ли за выступлениями бывших лыжниц в биатлоне.

Шевченко перешла из лыж в биатлон около года назад. Она одержала две победы на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

– Вам интересно смотреть, как складываются дела в биатлоне у других бывших лыжниц – Стины Нильссон или Анамарии Лампич?

– Слежу, но не так пристально, потому что мы бегаем на всероссийском уровне. Тем более у меня первый год в биатлоне. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие. Когда выйдем на международную арену, тогда и будем смотреть, как они бегают.

– На их примере можно понять, сколько времени нужно на адаптацию и на то, чтобы поймать идеальный ритм стрельбы?

– Я думаю, что у меня уже есть большой прогресс. Посмотрим, я же еще не бегала на международном уровне в биатлоне. Пока набираюсь опыта здесь.

Михаил Шашилов за победу в спринте обещал вам рюкзак. Как он вас мотивировал сегодня?

– Он просто сказал: «Иди свою гонку и ни на кого не обращай внимания». Я так и шла, слушала его по трассе, слышала все его подсказки. Вчера заработала его рюкзак и пришла с ним на стадион.

– Тренер также сказал, что со вчерашним результатом вы были бы в десятке на Кубке мира. Согласны с такой оценкой?

– Не знаю. Там скорости все-таки другие. Это касается и скорости стрельбы, и скорости прохождения трассы. Пока не могу себя сравнить с международным уровнем, – сказала Шевченко.

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2 комментария

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starichok77
да, не твоя вина, что не можешь сравнить свой уровень с уровнем звезда КМ!
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sav187
Наталья - огромная молодчина! Успехов ей в дальнейших гонках. Надеюсь, ещё увидим её на международных стартах.
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