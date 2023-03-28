Наталия Шевченко: «Слежу за Нильссон и Лампич, но не так пристально. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие»
Наталия Шевченко рассказала, следит ли за выступлениями бывших лыжниц в биатлоне.
Шевченко перешла из лыж в биатлон около года назад. Она одержала две победы на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
– Вам интересно смотреть, как складываются дела в биатлоне у других бывших лыжниц – Стины Нильссон или Анамарии Лампич?
– Слежу, но не так пристально, потому что мы бегаем на всероссийском уровне. Тем более у меня первый год в биатлоне. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие. Когда выйдем на международную арену, тогда и будем смотреть, как они бегают.
– На их примере можно понять, сколько времени нужно на адаптацию и на то, чтобы поймать идеальный ритм стрельбы?
– Я думаю, что у меня уже есть большой прогресс. Посмотрим, я же еще не бегала на международном уровне в биатлоне. Пока набираюсь опыта здесь.
– Михаил Шашилов за победу в спринте обещал вам рюкзак. Как он вас мотивировал сегодня?
– Он просто сказал: «Иди свою гонку и ни на кого не обращай внимания». Я так и шла, слушала его по трассе, слышала все его подсказки. Вчера заработала его рюкзак и пришла с ним на стадион.
– Тренер также сказал, что со вчерашним результатом вы были бы в десятке на Кубке мира. Согласны с такой оценкой?
– Не знаю. Там скорости все-таки другие. Это касается и скорости стрельбы, и скорости прохождения трассы. Пока не могу себя сравнить с международным уровнем, – сказала Шевченко.
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