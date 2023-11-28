Антон Бабиков о соревнованиях с лыжниками в середине сезона: «Все, что может дать точки для роста, мы готовы воспринимать с радостью»

Теги сборная России лыжные гонки Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов поддержали идею стартов с лыжниками.

Хотели бы сразиться с лыжниками в середине сезона и посмотреть, кто сильнее? И на какой дистанции?

– Такие вопросы всегда нужно воспринимать с долей авантюризма. Когда тебе предлагает такое олимпийский чемпион, то соглашаться на 50 км точно не стоит. Думаю, мы выбрали бы какую‑то дистанцию покороче, 10 км, максимум – 20 км.

Нам это, безусловно, интересно, как в формате лыжных гонок, так и в формате сочетания лыжных гонок с биатлоном. Мы, в любом случае, за любое такое начинание и соревнование. Все, что может дать нам точки для роста, мы готовы воспринимать с радостью, – сказал Бабиков в эфире программы «Громко».

«Я однозначно поддержу Антона по поводу смежных гонок с лыжниками. Это было бы здорово и зрелищно. Если говорить конкретно, то какая‑нибудь «разделка» на 10 км или 15 км», – добавил Логинов.

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1 комментарий

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volga_olga
Ну, в лучшие годы интересно было бы на Логинова в лыжах глянуть, а теперь-то чего. Серохвостов и Латыпов вон нормально смотрелись.
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