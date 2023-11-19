Бабиков о телеграм-канале «Союз трех биатлонистов»: «На самом деле у нас намного больше идей, чем то, что мы реализовали»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын соцсети Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков ответил на вопрос о возможной карьере в журналистике.

Этим летом Бабиков, Александр Логинов и Александр Поварницын создали телеграм-канал «Союз трех биатлонистов».

– Мы не так много времени посвящаем этому (ведению канала). Можем за 10 минут до тренировки выйти и снять видео или на ужине придумать идеи. На самом деле у нас намного больше идей, чем то, что мы реализовали.

– Не хотели бы стать журналистом после завершения карьеры?

– Нас трое, и у каждого из нас свое видение. Я вряд ли. Считаю, что любой профессии нужно учиться. Например, чтобы стать тренером, тоже нужен навык, хотя мы всю жизнь занимаемся биатлоном, а тут совсем другая история, – сказал Бабиков.

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1 комментарий

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Andreir888
Антоха - это всегда интересно! Да и оба Саши под стать! Надо посмотреть и почитать канал ребят
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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