Эдуард Латыпов: «Сложно оценивать свой уровень в международном плане, но есть ощущение, что мы готовы показывать хорошие результаты и бороться за победу»

Эдуард Латыпов оценил уровень российских биатлонистов относительно мирового.

– Когда речь заходит о международных стартах, почти все эксперты единодушны: если кто и навяжет борьбу норвежцам, то это . Такая вера в вас окрыляет или наоборот накладывает дополнительную ответственность?

– Приятно, что люди верят в мои силы. Я с теми же мыслями тренируюсь и выступаю. Но сложно оценивать свой уровень в международном плане. Тем не менее, есть ощущение, что мы готовы показывать хорошие результаты и бороться за победу. Говорю не только о себе, но и нашей команде в целом. Смотрю на ребят и помоложе, и своего возраста, и вижу потенциал.

– Нет опасений, что пока мы отстранены, конкуренты уйдут далеко вперед?

– Наверное, нет. Мы тоже работаем, тренируемся. Готовимся по тем же планам, что и в предыдущие годы. Единственное, чего не хватает, мы не можем сравнить себя с ребятами из других стран. Поэтому, думаю, когда нас вернут, переходный период неизбежен. Мы не сразу почувствуем себя комфортно. Но – пара гонок, и мы будем уже в нужном ресурсе. Это вопрос адаптации, – сказал Латыпов.