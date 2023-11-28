Эдуард Латыпов: «Сложно оценивать свой уровень в международном плане, но есть ощущение, что мы готовы показывать хорошие результаты и бороться за победу»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов оценил уровень российских биатлонистов относительно мирового.

– Когда речь заходит о международных стартах, почти все эксперты единодушны: если кто и навяжет борьбу норвежцам, то это Эдуард Латыпов. Такая вера в вас окрыляет или наоборот накладывает дополнительную ответственность?

– Приятно, что люди верят в мои силы. Я с теми же мыслями тренируюсь и выступаю. Но сложно оценивать свой уровень в международном плане. Тем не менее, есть ощущение, что мы готовы показывать хорошие результаты и бороться за победу. Говорю не только о себе, но и нашей команде в целом. Смотрю на ребят и помоложе, и своего возраста, и вижу потенциал.

– Нет опасений, что пока мы отстранены, конкуренты уйдут далеко вперед?

– Наверное, нет. Мы тоже работаем, тренируемся. Готовимся по тем же планам, что и в предыдущие годы. Единственное, чего не хватает, мы не можем сравнить себя с ребятами из других стран. Поэтому, думаю, когда нас вернут, переходный период неизбежен. Мы не сразу почувствуем себя комфортно. Но – пара гонок, и мы будем уже в нужном ресурсе. Это вопрос адаптации, – сказал Латыпов.

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20 комментариев

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Ксения Бьорндален
Так же, как и совки, которые жили за железным занавесом и думали, что живут в самой лучшей стране, так и эти будут думать, участвуя в своих первенствах водокачки, что они на уровне лучших в Европе
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Анатолий К
В "нужный ресурс" полгода втягиваться придётся. Без фтора, без теплых гор, без лыж на евро- снег.
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Luna02
По первым 2 гонкам,при всем Большом уважении и болении,не увидела готовности к борьбе на КМ. Пока два 7 места-это не то,что хотелось..И опять-таки стрельба Пока не порадовала.Эдику-здоровья и Удачи ,надеюсь,что в следующих гонках увидим прежнего Эдика
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Александр Корнейчук
особенно в стрельбе
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Luna02
Ответ Ксения Бьорндален
Комментарий удален модератором
Не вся жизнь в очередях... И все равно-жили хорошо,дружно.Газеты-не главное..Была надежда и уверенность в завтрашнем дне. Все закончилось в 90-е.
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Luna02
Ответ Andrey Novikov
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Ставлю плюс,выходит минус.. не знаю,как работает..
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Andrey Novikov
Эдуард, не переживай, ты с ними не можешь сравнить, они с тобой. Побеждай здесь и сейчас, побеждай в каждой гонке, стреляй быстро и точно и это многих заставит усомниться в своих мировых претензиях.
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Andrey Novikov
Ответ Ксения Бьорндален
Так же, как и совки, которые жили за железным занавесом и думали, что живут в самой лучшей стране, так и эти будут думать, участвуя в своих первенствах водокачки, что они на уровне лучших в Европе
Да мы и жили в самой лучшей стране до "перестройки". Единственное чего не хватало, красивых обёрток:-)
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Ксения Бьорндален
Ответ Andrey Novikov
Да мы и жили в самой лучшей стране до "перестройки". Единственное чего не хватало, красивых обёрток:-)
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Andrey Novikov
Ответ Ксения Бьорндален
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Ксения Бьорндален
Ответ Andrey Novikov
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Luna02
Ответ Ксения Бьорндален
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В 90-х все развалилось,так что" Спасибо"-туда.
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Ксения Бьорндален
Ответ Luna02
В 90-х все развалилось,так что" Спасибо"-туда.
Уже почти 40 лет прошло с Перестройки, а они все на 90-е кивают. Германия через 15 лет после разрушительной войны уже была конфеткой, а эти и через 100 лет будут 90-е вспоминать
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Глеб Саратов
Ответ Luna02
Не вся жизнь в очередях... И все равно-жили хорошо,дружно.Газеты-не главное..Была надежда и уверенность в завтрашнем дне. Все закончилось в 90-е.
девяностые это следствие, причины в ищите в восьмидесятых
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Luna02
Ответ Глеб Саратов
девяностые это следствие, причины в ищите в восьмидесятых
Где-то соглашусь.......
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Andrey Novikov
Ответ Luna02
Ставлю плюс,выходит минус.. не знаю,как работает..
Это значит, что кто-то в это время тоже оценивал и минусовщиков было больше. Спасибо за поддержку!+
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