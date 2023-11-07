Франция направила в МОК заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Франция объявила о готовности принять зимние Олимпийские игры 2030 года.

Национальный олимпийский комитет (НОК) страны направил в Международный олимпийский комитет заявку на проведение и Паралимпиады-2030.

Предполагается, что Игры пройдут в двух регионах Франции: Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

«Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», – заявил глава НОК Франции Давид Лаппартьен.

На проведение Игр-2030 также претендуют США, Швеция и Швейцария.

В 2024 году Франция примет летние Олимпийские игры.

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