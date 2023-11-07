Франция направила в МОК заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Теги НОК Франции Олимпиада-2030 Лыжи

Франция объявила о готовности принять зимние Олимпийские игры 2030 года.

Национальный олимпийский комитет (НОК) страны направил в Международный олимпийский комитет заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады-2030.

Предполагается, что Игры пройдут в двух регионах Франции: Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

«Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», – заявил глава НОК Франции Давид Лаппартьен.

На проведение Игр-2030 также претендуют США, Швеция и Швейцария.

В 2024 году Франция примет летние Олимпийские игры. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хаскерс
Я за. Будет красиво - зимнюю Олимпиаду в африканской стране.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AERN
франция первые летние клопоигры проведет, потом еще и зимние.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Куликов
а что, французы нашли у себя нефть или газ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Works Tarmac SL7
Ответ Russ Ivan
Борзометр не зашкаливает двое ОИ за шесть лет?
А тебе, житель страны, которой это не касается-какая разница?Еще и так агрессивно-борзометр)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий