Этери Тутберидзе: «Дай бог, мы кого-нибудь вырастим к Олимпиаде 2030 года»
Этери Тутберидзе считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде в 2030 году.
– У меня есть еще просто миллион тем для обсуждения, начиная с нынешней ситуации, будущих Олимпийских игр, того, как сохранять мотивацию.
– Которые в 2030-м?
– Ну, вот не знаю, какие следующие будут...
– Ну вот, как раз у нас там, дай бог, мы кого-нибудь вырастим к 2030 году, — сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Я про СМИ- интервью Тутберидзе будут обсуждать дня 2-3, новости о шоу Плющенко будут с меньшим резонансом, хотя там почти все наши звёзды от Коляды до Лутфуллина