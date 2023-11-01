Этери Тутберидзе: «Дай бог, мы кого-нибудь вырастим к Олимпиаде 2030 года»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Олимпиада-2030 Фигурное катание

Этери Тутберидзе считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде в 2030 году.

– У меня есть еще просто миллион тем для обсуждения, начиная с нынешней ситуации, будущих Олимпийских игр, того, как сохранять мотивацию.

– Которые в 2030-м?

– Ну, вот не знаю, какие следующие будут...

– Ну вот, как раз у нас там, дай бог, мы кого-нибудь вырастим к 2030 году, — сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

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21 комментарий

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Svetlana Yablonskaya
Ответ Андор
Базылюк
12 + 7 = 19, большевата
+13
-3
+10
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Ярик01
Ответ Svetlana Yablonskaya
12 + 7 = 19, большевата
Женское фигурное катание как карточная игра "21", чуть перебор, не родился правильно в режим олимпиады и сгорают
+9
-1
+8
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David Rigert
Ответ Svetlana Yablonskaya
12 + 7 = 19, большевата
так это она про дочку Базылюк.
+9
-2
+7
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Фатима Кочкарова
Там у Плющенко крутое шоу. Она отвлекает всех от него)))
+7
-2
+5
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Белла
Ответ Фатима Кочкарова
Там у Плющенко крутое шоу. Она отвлекает всех от него)))
Так все шоу не только отвлекают, но и ставят на паузу карьеры, рушат ФК изнутри, федра с шоу имеют копейку поэтому молчат
+6
-2
+4
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Emma Nevskaia
дай Бог нас допустят туда
+7
-4
+3
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Хорошее Настроение
Ну тут наверное так и есть. На ОИ 2026 нам не попасть, скорее всего. Но к 2030 то наверное уже допустят. Не будет же бан длиться вечно.
+6
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+3
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AnPo
Ленивых и неблагодарных? Непременно. Опыт имеется.
+5
-2
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Anna Morgan
Надеюсь, тебя не будет в российском фк
+6
-4
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galik55
Если будем на ОИ 2030, то интересных ТШ у нас сейчас много , безусловно вырастят.
+2
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ЮИ
Спортс, даю идею. Сделать статью с краткими резюме по каждой спортсменке. Комментарии обеспечены, а разные фан-базы сольются в любви друг к другу и порицании ЭТ.
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Angry_bear
Что-то пугают эти сегодняшние откровения ЭГ обо всех и обо всем. Про всех своих сегодня высказалась, до этого 8 лет молчала как рыба об лёд)))) Не собралась мосты сжигать...?! Хотя, вроде планирует "кого-нибудь вырастить" к ОИ... (пока неясно к какой))))
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Андор
Базылюк
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Jessi
Для Лапо-естественно, что интервью Тутберидзе никаким боком не повлияло на само шоу Плющенко-полный солд аут, билеты раскупили заранее.
Я про СМИ- интервью Тутберидзе будут обсуждать дня 2-3, новости о шоу Плющенко будут с меньшим резонансом, хотя там почти все наши звёзды от Коляды до Лутфуллина
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Angry_bear
Ответ Svetlana Yablonskaya
12 + 7 = 19, большевата
Как раз пубертат переживёт и вперёд)
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Надумочка
Ответ Lapo Elkann
Вы хотите сказать что люди заплатили по 100 долларов за билет , но из за интервью Тутберидзе порвали билеты и остались дома смотреть интервью ? Ну нельзя быть таким " фанатом " Етери Георгиевны .
Какие 100 долларов, не смешите. Раздавали бесплатно, даже нижние центральные сектора, потом на авито продавали
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