Этери Тутберидзе: «Дай бог, мы кого-нибудь вырастим к Олимпиаде 2030 года»

Этери Тутберидзе считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде в 2030 году.

– У меня есть еще просто миллион тем для обсуждения, начиная с нынешней ситуации, будущих Олимпийских игр, того, как сохранять мотивацию.

– Которые в 2030-м?

– Ну, вот не знаю, какие следующие будут...

– Ну вот, как раз у нас там, дай бог, мы кого-нибудь вырастим к 2030 году, — сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».