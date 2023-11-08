Венсан Же стал директором заявочного комитета Олимпиады-2030 во Франции

Теги сборная Франции Венсан Же Олимпиада-2030 Биатлон

Олимпийский чемпион 2010 года по биатлону Венсан Же стал директором заявочного комитета Олимпийских игр-2030 во Франции.

Сообщалось, что страна подала заявку на проведение Игр в двух регионах: Овернь – Рона – Альпы, Прованс – Альпы – Лазурный берег.

Же завершил карьеру в 2012 году. Новую должность он занимает с 1 сентября.

«Я во всем обязан олимпизму. А моя жизнь всегда была связана с олимпийскими наградами. Глядя на то, что дали мне Игры и что Париж-2024 может дать французскому спорту, я рассчитываю внести свой вклад», – сказал 38-летний Же.

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