Никита Лобастов: «Кубок МЛКБ – новая ветвь в развитии биатлона, новый формат, нам это очень интересно. Это большой шаг вперед»

Теги сборная Беларуси Никита Лобастов Антон Смольский Международная лига клубного биатлона Биатлон

Белорусские биатлонисты высказались о Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел масс-старт. Белорус Антон Смольский занял второе место, Никита Лобастов стал третьим.

«Как уже было много сказано, я считаю, что это очень важно, это новая ветвь в развитии биатлона, и нам это очень интересно, новый формат. Я думаю, это большой шаг вперед», – сказал Лобастов.

Он добавил, что с такими призовыми у спортсменов больше мотивации и желания побеждать, есть необходимость, чтобы таких стартов было больше, в том числе в Беларуси.

«Сегодня выходил и за деньгами, и за спортивным результатом, но в приоритете была работа на трассе», – отметил Смольский.

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3 комментария

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Viks
"Новая ветвь" зачахнет, если не будет государственных денег.
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starichok77
Ответ Comeon!
Никита, чтобы беларусы побеждали. Хотим как минимум еще один полностью беларуский подиум.
да, это вам не центнер бульбы от Батьки за призы)))
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