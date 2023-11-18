Никита Лобастов: «Кубок МЛКБ – новая ветвь в развитии биатлона, новый формат, нам это очень интересно. Это большой шаг вперед»
Белорусские биатлонисты высказались о Кубке Международной лиги клубного биатлона.
Сегодня в Ханты-Мансийске прошел масс-старт. Белорус Антон Смольский занял второе место, Никита Лобастов стал третьим.
«Как уже было много сказано, я считаю, что это очень важно, это новая ветвь в развитии биатлона, и нам это очень интересно, новый формат. Я думаю, это большой шаг вперед», – сказал Лобастов.
Он добавил, что с такими призовыми у спортсменов больше мотивации и желания побеждать, есть необходимость, чтобы таких стартов было больше, в том числе в Беларуси.
«Сегодня выходил и за деньгами, и за спортивным результатом, но в приоритете была работа на трассе», – отметил Смольский.
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