Эдуард Латыпов: «Халили и Смольский – сильные ребята, с прошлого сезона было видно, что борются в каждой гонке. Жаль, что я не смог с ними посоперничать»

Теги сборная России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Карим Халили Антон Смольский Международная лига клубного биатлона Биатлон

Эдуард Латыпов подвел итоги масс-старта на Кубке Лиги клубного биатлона.

Биатлонист занял седьмое место с четырьмя промахами. 

«На третьем рубеже была осечка. Уже понимал, что я проигрываю, но надо было быстро доп стрелять, но не стал рисковать – хотел на ноль отстрелять, чтобы был шанс на четвертой стрельбе.

На лежке делал поправку, не пошла поправка – после первой стрельбы все ушло вправо. Сделал нормальную поправку, все равно стрельба такая же осталась. Будем делать корректировки, чтобы завтра не было таких ошибок.

С лыжами много кто помогал, не только башкирский сервис. Соревнования основные будут Кубок России, поэтому еще не все здесь.

Понятно, что Халили и Смольский – сильные ребята. С прошлого сезона было видно, что они боролись в каждой гонке, были и возле тройки призеров, и победителями.

Поэтому сегодня я ожидал, что будет такая борьба. Жалко, что я не смог с ними посоперничать», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр в эфире «Матч ТВ». 

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