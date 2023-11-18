Антон Смольский: «Расстроился, что не удалось побороться на финишной прямой из-за того, что споткнулся на подъеме. Халили показал идеальную гонку»

Смольский расстроен тем, что не смог побороться с Халили на финишной прямой.

Белорусский биатлонист занял второе место в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

«Не знаю, как это так все говорят (заранее о победе), потому что биатлон все равно непредсказуемый вид спорта. Трудно прогнозировать какие-то результаты. Нелепо отдавать победу до старта.

Как видите, соперники достойные, сильные. Карим сегодня показал идеально проделанную работу, идеальную гонку – четыре огневых рубежа на ноль. Я считаю, что он достойно провел гонку и достоин победы.

Конечно, я немного расстроился, что не удалось побороться на финишной прямой из-за того, что споткнулся на подъеме. Но это получился такой тактический момент, на усталости уже где-то не сконцентрировался и просто наткнулся на Карима.

Я много сил потратил на втором и третьем кругах, когда догонял группу лидеров из-за того, что я промахнулся. Группа ушла достаточно далеко, пришлось нагонять. Потратил много сил, и уже на четвертом круге где-то оставлял силы на пятый, чтобы меня хватило до конца дистанции.

Не скажу, что наш сервис готов прям лучше всех – у тоже шикарно работали лыжи. И у Эдика Латыпова хорошо работали лыжи. Не скажу, что кто-то отваливался или выделялся.

Сегодня достаточно идеальная погода для скольжения – трудно прогадать со смазкой. Лыжи у нас работали отлично, но и у остальных работали хорошо», – сказал в эфире «Матч ТВ».