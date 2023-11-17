Логинов о Кубке Лиги клубного биатлона: «Я не готов к соревнованиям, не жду больших результатов. Тренировался не в полном объеме»

Теги сборная России Александр Логинов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Логинов заявил, что не готов к гонкам Кубка Лиги клубного биатлона.

Чемпион мира 2020 года выступит в масс-старте и гонке преследования в Ханты-Мансийске.

«Для кого‑то это действительно важные старты, для кого‑то – контрольные.

Все будут выходить и бороться за высокие места, и, скажем так, здорово, что соревнования появились вне зависимости от того, сколько там денег платят или не платят, просто это хорошо. Лучше, чем соревновательная практика, все равно ничего нет.

Я не готов к этим соревнованиям. Тренировался своеобразно, не в полном объеме, не жду от себя больших результатов. У меня были проблемы со здоровьем, поэтому не мог выполнять работу в полном объеме», – сказал Логинов. 

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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2 комментария

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volga_olga
Ну начинаается...
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Ксения Бьорндален
Логинов о Кубке Лиги клубного биатлона: «Тренировался не в полном объеме. Но госбабло сосу стабильно»
+1
-1
0
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