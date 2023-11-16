Редькин о клубном турнире: «Понятно, что он коммерческий. Но эти старты вписываются в подготовку к Кубку России»

Евгений Редькин высказался о Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Редькин является главным тренером сборной Югры.

– Все ли ведущие российские биатлонисты выступят на Кубке?

– Это я знать не могу, так как это дело каждого. Но здесь нет мужской сборной и группы тоже, скорее всего, они все не побегут. Кто из мужской команды приедет – я не знаю.

– Будет ли президент СБР Виктор Майгуров?

– Я думаю, что нет.

– Почему?

– Потому что СБР к этим соревнованиям отношения не имеет.

– Вы собираетесь посещать турнир?

– Конечно. Наши спортсмены же тоже побегут. Но мы их рассматриваем как контрольные подготовительные старты к первому этапу Кубка России.

– Вы рассматриваете турнир как коммерческое или спортивное мероприятие?

– Понятно, что коммерческий. Поэтому спортсмены и побегут, будут соревноваться. Но эти старты вписываются в рамки подготовки к первому этапу подготовки к Кубку России, по крайней мере для нас. Мы заранее планировали сбор и вкатывание в Ханты-Мансийске, а здесь еще и соревнование подвернулось. Есть возможность пробежать, это дело каждого.

– Если в будущем будет больше подобных соревнований, то это будет лучше для российского биатлона?

– Надо понимать, какие страны смогут здесь участвовать. Западная Европа больше ориентирована на биатлон, в Азии у нас нет биатлонных держав. Сложность, наверное, будет в участниках. Вопрос неоднозначный, не могу пока сказать, хорошо это или плохо. Наверное, нужно единую позицию по всей стране вырабатывать и с федерацией тоже. Если Международный Олимпийский комитет запрещает нам соревнования проводить у себя внутри страны, то это как-то непонятно.

– Вице-президент Павел Ростовцев говорил о санкциях, которые будут применяться к спортсменам, участвующим в этом турнире. О каких санкциях идет речь?

– Я о таком не слышал, – сказал член исполкома СБР .