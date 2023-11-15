Лапшин о клубном турнире: «Китайцам настоятельно рекомендовали не ехать на эти старты. Думаю, такая же история была бы и в корейской федерации»

Теги сборная России Тимофей Лапшин сборная Китая Международная лига клубного биатлона Биатлон

Тимофей Лапшин считает удачной идею клубных соревнований по биатлону.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона.

– Это вообще классная идея, для биатлона это только в плюс. Здесь можно развивать клубную систему. Мне кажется, это еще классная площадка для спонсоров, спортсменам важно их подтянуть. Этот фактор и толкает биатлон к развитию.

– Если была бы возможность, поехали бы?

– Сейчас сложное время. Китайцам, например, настоятельно рекомендовали не ехать на эти старты. Думаю, такая же история была бы и в корейской федерации.

Но идея очень интересная, почему нет? Если бы не нынешняя ситуация в мире, желающие бы нашлись. Это нужно было делать лет 10 назад, тогда приехали бы все топ‑спортсмены, – сказал южнокорейский биатлонист.

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