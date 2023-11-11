Логинов о лиге клубного биатлона: «Мы сейчас варимся в нашей кастрюле, и надо извлекать максимум из ситуации, искать варианты развития»

Теги сборная России Александр Логинов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Логинов высказался о Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ).

Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Не думаю о том, как это будет влиять на развитие. Надо понимать, что мы сейчас варимся в нашей кастрюле, и надо максимум извлекать из ситуации, искать варианты развития.

Прекрасно понимаю, что сейчас трудный период для потенциального роста, но нужно как‑то развиваться», – сказал двукратный призер Олимпийских игр.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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