Логинов о лиге клубного биатлона: «Мы сейчас варимся в нашей кастрюле, и надо извлекать максимум из ситуации, искать варианты развития»
Александр Логинов высказался о Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ).
Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.
«Не думаю о том, как это будет влиять на развитие. Надо понимать, что мы сейчас варимся в нашей кастрюле, и надо максимум извлекать из ситуации, искать варианты развития.
Прекрасно понимаю, что сейчас трудный период для потенциального роста, но нужно как‑то развиваться», – сказал двукратный призер Олимпийских игр.
В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!
Комментарии