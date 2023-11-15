Артем Истомин: «Не думаю, что люди станут напрягаться на этапах Кубка России меньше. Никто не хочет проигрывать»

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Тренер Артем Истомин рассказал о главных стартах биатлонистов в этом сезоне.

– В клубном турнире ваши спортсмены побегут?

– Да, в полном составе. Мы расцениваем этот старт как контрольные гонки перед сезоном.

– Эти соревнования проводятся в период, когда биатлонисты обычно далеки от своей лучшей формы. При этом на кону огромные призовые, вполне способные заставить людей задуматься: мол, в форме-то надо быть здесь и сейчас, а не на этапах Кубка России, условно говоря.  Не боитесь, что у спортсменов могут смениться приоритеты?

– Не думаю, что люди станут напрягаться на этапах Кубка России меньше, на самом деле. Во-первых, никто не хочет проигрывать. Есть определенная конкуренция в борьбе за общий зачет, да и в отдельных дисциплинах тоже.

В этом сезоне мы выстраиваем подготовку с прицелом на главные старты, то есть – на Спартакиаду сильнейших и чемпионат страны. Остальные гонки тоже будем бегать, но прежде всего для набора формы, получения опыта и так далее, – сказал Истомин.

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