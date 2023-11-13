Польховский о Кубке клубного биатлона: «Все сооружения готовы, мы готовы проводить это мероприятие. Все лидеры российского мужского состава выступают»

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Валерий Польховский высказался о Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ).

Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

— Турнир пока пилотный, но какую задачу мы ставим, вводя понятие «клубный биатлон»?

— 18 октября глава государства дал посыл о развитии клубных соревнований. Поэтому 18 и 19 ноября будет разыгрываться первый этап Международной лиги клубного биатлона в Ханты‑Мансийске. В этом городе прошло много соревнований, опыт огромный. Все сооружения готовы, мы готовы проводить это мероприятие.

— Какие перспективы? Что из себя представляют клубы? Куда мы смотрим и плывем?

— Сегодня у нас два клуба. Мы приглашали команды из Китая и Монголии, но федерация рекомендовала им не выступать на этих соревнованиях. Но сегодня нам нужно заниматься развитием биатлона в России. Надеюсь, клубы будут постепенно появляться и развивать этот вид спорта, начиная с юношей и заканчивая взрослыми. В недалеком времени, надеюсь, все это займет широкое место в клубных соревнованиях.

— По составу участников: анонсируйте главные фамилии, за кого болеть?

— Все лидеры российского мужского состава тут выступают: Бабиков, Латыпов, Цветков… Белорусы Смольский и Лазовский будут. 52 спортсмена мужского состава и 48 спортсменок женского состава.

Очень интересное соревнование у нас получится, спортсмены смогут себя потестировать, попробовать в полном объеме, чтобы быстрее войти в соревновательный режим. Призовые — тоже немаловажный момент, — сказал Польховский в эфире программы «Громко!»

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