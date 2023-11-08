Владимир Драчев: «За клубным биатлоном большое будущее. Поэтому IBU не хотят терять свою значимость»

Владимир Драчев высказался о развитии клубного биатлона.

«На данный момент клубный биатлон — новая тенденция. Это будет развитие, совсем другое, как финансовое, так и в других смыслах. Клубная команда может пригласить кого угодно. Это можно раскручивать, как в футболе, например. А ЧМ и ЧЕ проводить по правилам .

И, конечно, они не хотят терять свою значимость, поэтому таким образом и намекают Китаю. Они показывают, что пока они тут главенствующие.

Но я вижу развитие в клубном биатлоне. У нас вид спорта, который очень технический, клубная система помогла бы его развить. Клубный биатлон открыл бы нам дорогу к чему‑то более профессиональному. Более 20 лет назад клубный биатлон был, выступал почти два года в Норвегии, но, видимо, это было не время для такой концепции. За ним большое будущее, Алексей Нуждов на правильном пути», – рассказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР).