Александр Тихонов: «Исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России IBU Андерс Бессеберг Иржи Гамза Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Тихонов заявил, что IBU тормозит развитие биатлона в мире.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выступил против участия иностранных спортсменов в Кубке Международной лиги клубного биатлона в России. 

Китайские биатлонисты планировали принять участие в соревнованиях в Ханты-Мансийске, но «из-за настоятельной просьбы IBU» решили не приезжать.

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях.

Они еще не понимают, что с Россией таким людям, как Юра (Иржи) Гамза, ссориться не стоит. Все они живут на земле, политой кровью наших солдат.

Этих болванов освободили от фашизма, чтобы они мирно жили. Не сомневаюсь, что победа останется за Россией.

Этот исполком надо весь переизбирать. Хоть Андерс Бессеберг и был морально не устойчив, но мы проводили с ним соревнования на высоком уровне во всех странах.

В Румынии больше трех стран не соревновалось, я приехал, проплатил все соревнования по летнему биатлону, и в них приняли участие 11 стран, никто никому не препятствовал.

Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. Юра забыл, сколько мы сделали для развития биатлона в Чехии.

А какие были финалы сезона в Ханты-Мансийске? Им никогда не под силу такое организовать. На месте китайской федерации биатлона я бы принял все-таки другое решение.

К сожалению, после ухода моей команды мы утратили влияние в мировом биатлоне, сейчас нам сложно находить союзников», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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31 комментарий

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serg wyxa
Ему самому необходимо хорошее медицинское обследование.
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Красный чай
Уже все кто хоть имеет каплю мозгов догадался о реальном месте России в мире.
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Илья Савчук
Он идеальный собутыльник для Димона!
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Лизавета Анна -Мария
Чего там - будут стоять.... Ползти будут)), прося забыть и простить......
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Savarona25
Под конец надо было для убедительности затянуть гимн современных псевдо-патриотов на слова Шамана: "Я русский, всему миру назлоооо!".
+9
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Oleg
У него комплексы что ли?
Кто то, когда то обидел или публично унизил?
Почему у этого персонажа потребность что бы некто перед ним стоял на коленях?)
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Глеб Саратов
Ответ Oleg
У него комплексы что ли? Кто то, когда то обидел или публично унизил? Почему у этого персонажа потребность что бы некто перед ним стоял на коленях?)
индоктринация советской властью с ним случилась
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Eduard Rastryopin
Дед,а дед,а когда уже,наконец,доллар рухнет?
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gja
Тихонов по старой памяти на красный день календаря принял больше чем слегка.
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Buharoid
Как ты перед продавщицей в КБ, чтобы отпустили после 23:00.
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Василий Мартыхин
А что там на коленях - лежать ниц они буду
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A K
-Моя жена вчера встала передо мной на колени!
-Да? И что же она сказала?
-Вылезай из-под кровати, я больше не сержусь.
+3
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GibsonFlyingV
Как связаны биатлон,кровь советских солдат и итальянский фашизм с решением IBU?
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S Works Tarmac SL7
Жалкий безумец
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Заборостроитель
А про китайских доминантов ни слова?
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K Investor
Такое чувство, что чиновников заставляют такое нести. Или они считают, что если такое не нести, то от них избавятся.
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Evgeniy Kropachev
Шляпыч зовёт к себе в палату
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MosesPray
Ответ Eduard Rastryopin
Дед,а дед,а когда уже,наконец,доллар рухнет?
Вместе с мексиканским песо
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Сергей Шилкин
выжил из ума давно уже. просто его бред озвучивать не нужно
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minskiy
Ответ serg wyxa
Ему самому необходимо хорошее медицинское обследование.
Обследование можно смело пропускать так как диагноз налицо. Можно начинать с принудительного лечения
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Data Architector
"Вы плохо выглядите, Генри, вам нужно больше гулять"
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Игорь Васильев
По-моему, медобследование надо пройти не только руководству IBU
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Альтависта
Кто бы говорил.
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Ekkart
Хорошо, что никого при этом не ударил.
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fewral
Просто стоять на коленях или приползут на них?)
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