Александр Тихонов: «Исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях»

Александр Тихонов заявил, что IBU тормозит развитие биатлона в мире.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выступил против участия иностранных спортсменов в Кубке Международной лиги клубного биатлона в России.

Китайские биатлонисты планировали принять участие в соревнованиях в Ханты-Мансийске, но «из-за настоятельной просьбы IBU» решили не приезжать.

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях.

Они еще не понимают, что с Россией таким людям, как Юра (Иржи) , ссориться не стоит. Все они живут на земле, политой кровью наших солдат.

Этих болванов освободили от фашизма, чтобы они мирно жили. Не сомневаюсь, что победа останется за Россией.

Этот исполком надо весь переизбирать. Хоть Андерс и был морально не устойчив, но мы проводили с ним соревнования на высоком уровне во всех странах.

В Румынии больше трех стран не соревновалось, я приехал, проплатил все соревнования по летнему биатлону, и в них приняли участие 11 стран, никто никому не препятствовал.

Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. Юра забыл, сколько мы сделали для развития биатлона в Чехии.

А какие были финалы сезона в Ханты-Мансийске? Им никогда не под силу такое организовать. На месте китайской федерации биатлона я бы принял все-таки другое решение.

К сожалению, после ухода моей команды мы утратили влияние в мировом биатлоне, сейчас нам сложно находить союзников», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент .

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?