Дмитрий Васильев: «Страх перед IBU вызывает улыбку. Вся эта компания может только запугивать и вводить какие-то санкции»

Дмитрий Васильев высказался о том, что китайские спортсмены не выступят на клубном турнире в России.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) пройдет 18-19 ноября с участием россиян и белорусов.

На соревнования были приглашены также китайские биатлонисты, однако сегодня стало известно, что они не примут участия из-за «настоятельной просьбы от IBU».

«Страх перед IBU вызывает улыбку, потому что вот эта вся компания во главе с IBU традиционно может только запугивать и вводить какие-то санкции.

Они были бы удивлены, если бы наплевали на их угрозы, и в этом состоянии растеряются, потому что рычагов у них нет. Как уж ненавидят нас, но полностью не исключат.

Для меня загадка, почему Союз биатлонистов России не стал инициатором такой лиги. После слов президента Путина они должны были побежать впереди и создавать такой формат», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

IBU о клубной лиге в России: «Это международное соревнование не одобрено IBU, участие в нем может повлечь за собой последствия»

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