Ольга Зайцева: «IBU не дает нам развивать свои соревнования. Опять политика, все по старой схеме – только нам запрещают»

Ольга Зайцева заявила, что IBU не дает России развивать свои соревнования.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выступил против участия иностранных спортсменов в Кубке Международной лиги клубного биатлона в России.

«В IBU идут по тому же пути, по которому шли. Они не дают нам развивать свои соревнования. Опять политика.

Все по старой схеме, по старой тропе. Нам запрещают, нам не разрешают, только нам. И рекомендуют нам и другим странам не участвовать. Такое время», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

IBU о клубной лиге в России: «Это международное соревнование не одобрено IBU, участие в нем может повлечь за собой последствия»