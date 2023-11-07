«Спорт не должен зависеть от политики». Французское издание Le Dauphine выпустило материал с комментариями Латыпова и Халили

Теги сборная России Эдуард Латыпов Карим Халили Биатлон

Во Франции выпустили материал с комментариями биатлонистов Латыпова и Халили.

Издание Le Dauphine опубликовало статью под заголовком «Спорт не должен зависеть от политики»: двое россиян, отстраненных от Кубка мира по биатлону, рассказывают о своей повседневной жизни». Олимпийские призеры Эдуард Латыпов и Карим Халили рассказали об отношении к санкциям.

Сейчас россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Халили: Мне хотелось бы участвовать в Кубке и чемпионате мира, в Олимпийских играх, но сейчас у меня нет возможности и я никак не могу повлиять на ситуацию.

Я получал слова поддержки из-за рубежа. Было важно осознавать, что лучшие спортсмены ждут нашего возвращения.

Латыпов: Приятно видеть, что мы с ними остаемся друзьями. Но я понимаю и других спортсменов, потому что тема сложная.

Спорт не должен зависеть от политики. Наша команда имеет право представлять нашу страну [на Олимпиаде] под своим флагом, как и любая другая страна. Это то, чего мне бы хотелось.

Халили: Все будет решаться вместе с нашей федерацией – если критерии [участия] можно будет принять.

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14 комментариев

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Станислава Чеснокова
Хорошие парни. В самом расцвете.
Эх...
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Чавес2
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Ещё бы Спортс не зависел от политики
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Беглый*
Ответ IrbIS
Комментарий скрыт
По крайней мере, не ходят по миру с протянутой рукой и с призывами "вы нам должны", а чётко изъясняют свою позицию, против которой нет ни одного вменяемого аргумента, что мы и видим по словоблудию различных представителей МОК
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Анастасия Прудникова
"Спорт не должен зависеть от политики. "👍
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Ярик01
Талиб понятно, нейтральный, гражданин мира, а вот комментарии от лейтенанта вооруженных сил РФ Эдуарда Латыпова как-то скромные.
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Станислава Чеснокова
Ответ Karra
Комментарий удален модератором
Спорт - это про мир
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Ola BP
Ответ Karra
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Батя в мешке уже приехал?
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Might
Мы-то это знаем. А вот политики нет, точнее они тоже знают, но используют спорт в своих интересах. Причём политики во всех странах.
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Ковид 07.10.52
Степень зависимости спорта от политики в стране определяется суммами подарков из госбюджета.
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Karra
Ответ Станислава Чеснокова
Хорошие парни. В самом расцвете. Эх...
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Zubi
Ответ Чавес2
Ещё бы Спортс не зависел от политики
Тут раде неё большинство и собираются,дожимают режим плюсами
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