«Спорт не должен зависеть от политики». Французское издание Le Dauphine выпустило материал с комментариями Латыпова и Халили

Во Франции выпустили материал с комментариями биатлонистов Латыпова и Халили.

Издание Le Dauphine опубликовало статью под заголовком «Спорт не должен зависеть от политики»: двое россиян, отстраненных от Кубка мира по биатлону, рассказывают о своей повседневной жизни». Олимпийские призеры Эдуард Латыпов и Карим Халили рассказали об отношении к санкциям.

Сейчас россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Халили: Мне хотелось бы участвовать в Кубке и чемпионате мира, в Олимпийских играх, но сейчас у меня нет возможности и я никак не могу повлиять на ситуацию.

Я получал слова поддержки из-за рубежа. Было важно осознавать, что лучшие спортсмены ждут нашего возвращения.

Латыпов: Приятно видеть, что мы с ними остаемся друзьями. Но я понимаю и других спортсменов, потому что тема сложная.

Спорт не должен зависеть от политики. Наша команда имеет право представлять нашу страну [на Олимпиаде] под своим флагом, как и любая другая страна. Это то, чего мне бы хотелось.

Халили: Все будет решаться вместе с нашей федерацией – если критерии [участия] можно будет принять.