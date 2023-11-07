Глава Белорусского клуба биатлона: «Отсутствие явных перспектив на восстановление в IBU говорит, что клубный проект – не универсальное решение, но хорошее подспорье»
В Беларуси назвали лигу клубного биатлона хорошим подспорьем на фоне санкций IBU.
«Для белорусских биатлонистов количество соревнований высокого уровня существенно, если не сказать катастрофически, сократилось. Международным стартом в прошлом сезоне был Кубок Содружества, однако в календаре текущего года их количество уменьшилось на треть.
Внутренний чемпионат Белоруссии не такой массовый, как в РФ. У нас нет такого количества спортсменов высокого уровня на взрослом уровне, а вариться в своей каше не лучший вариант.
Отсутствие мотивации и явных перспектив на скорейшее восстановление в Международном союзе биатлонистов (IBU) говорит о том, что клубный проект – не универсальное решение, но хорошее подспорье в текущей ситуации», – сказал Евгений Чмиль, генеральный директор Белорусского клуба биатлона – одного из учредителей Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов.
«Идея, которую мы заложили, лишена политизированности. Идея – создать лигу, которая минимально бы зависела от политической конъюнктуры. Это будут чисто спортивные соревнования», – отметил Чмиль.
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