Глава Белорусского клуба биатлона: «Отсутствие явных перспектив на восстановление в IBU говорит, что клубный проект – не универсальное решение, но хорошее подспорье»

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен сборная Беларуси чемпионат Беларуси Политика Кубок Содружества Международная лига клубного биатлона Евгений Чмиль Биатлон

В Беларуси назвали лигу клубного биатлона хорошим подспорьем на фоне санкций IBU.

«Для белорусских биатлонистов количество соревнований высокого уровня существенно, если не сказать катастрофически, сократилось. Международным стартом в прошлом сезоне был Кубок Содружества, однако в календаре текущего года их количество уменьшилось на треть.

Внутренний чемпионат Белоруссии не такой массовый, как в РФ. У нас нет такого количества спортсменов высокого уровня на взрослом уровне, а вариться в своей каше не лучший вариант.

Отсутствие мотивации и явных перспектив на скорейшее восстановление в Международном союзе биатлонистов (IBU) говорит о том, что клубный проект – не универсальное решение, но хорошее подспорье в текущей ситуации», – сказал Евгений Чмиль, генеральный директор Белорусского клуба биатлона – одного из учредителей Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов.

«Идея, которую мы заложили, лишена политизированности. Идея – создать лигу, которая минимально бы зависела от политической конъюнктуры. Это будут чисто спортивные соревнования», – отметил Чмиль.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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1 комментарий

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АдминБЦ
Спортивные чиновники ждут у моря погоды.
Спорцру: хахахаха, бездари, не могут развивать спорт, только и способны ждать подачек!!!!11

Спортивные чиновники вводят новые турниры, экспериментируют с форматами, ищут стимулы для атлетов.
Спорцру: хахахахаха, вечно вам соревноваться с передовыми державами КНДР, Абхазией, Ираном!!!!11
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