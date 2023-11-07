Смольский о клубной лиге: «Нам нужно соревнование, которое будет привлекать спортсменов высокого уровня. Это вызовет прогресс у биатлонистов среднего уровня»

Теги чемпионат России сборная Беларуси Антон Смольский Кубок Содружества Международная лига клубного биатлона Биатлон

Антон Смольский считает, что клубная лига приведет к прогрессу биатлонистов.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона, где выступят россияне и белорусы, также возможно участие спортсменов из Монголии и Китая.

«Узнав о том, что будет формироваться новое соревнование, я подумал, что это очень круто. Помимо Кубка Содружества и чемпионата России будет еще одно соревнование, где можно заработать деньги, потому что это очень важно.

У нас большое количество спортсменов, которые имеют очень высокий уровень, поэтому нам нужно соревнование, которое будет их привлекать, соответственно, это вызовет прогресс у биатлонистов среднего уровня.

Огромное количество занимается биатлоном в Беларуси. Зрителям будет интересно наблюдать за чемпионами. Когда будут побеждать чемпионы – будут расти будущие чемпионы. Я обеими руками за эти соревнования», – сказал белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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