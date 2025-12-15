Серохвостов об Олимпиаде: «Мы с Латыповым и Халили понимали, что нас никуда не допустят. Так что никто из нас троих особо не расстроился»

  • Спортс
Серохвостов заявил, что не расстроился, когда биатлонистов не пустили на Игры.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что не расстроился, когда узнал о недопуске на Олимпиаду-2026 в Милане.

– Олимпиада в этом году будет, но тебя на ней не будет. Что думаешь?

– В целом за четыре года я привык и каких-то надежд не питал на то, что нас допустят. Я понимал, что хоть итальянцы вроде как лояльно к нам относятся и готовы нас пускать на сборы, но если допуск будет, то вряд ли нам дадут wild-card на всю команду, а смогут только двоих допустить.

Я знаю, что некоторые люди думали, что в этом году поедут на Олимпиаду, но у них бы даже шансов не было поехать туда. Не знаю, почему они так думали, но они расстролись после новостей.

Претендентов, если честно говорить, немного. Я, Латыпов, Халили. Мы все втроем понимали, что нас не допустят. Понятно, что подготовка выстраивалась под Олимпиаду, под февральские старты, но мы все в голове держали, что в октябре-ноябре скажут да или нет, и от этого будем отталкиваться. Но никто из нас троих особо не расстроился.

– Твоя мечта в спорте?

– Банальная – олимпийское золото, – сказал Серохвостов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
