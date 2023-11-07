Алексей Нуждов: «Международная лига клубного биатлона не попадает под юрисдикцию IBU. Новых санкций он наложить не может»

Теги Союз биатлонистов России IBU Федерация биатлона Беларуси Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Алексей Нуждов заявил, что лига клубного биатлона не вызовет санкций от IBU.

18 и 19 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«СБР (Союз биатлонистов России) реагирует ровно так же, как белорусская федерация. Как было сказано в прессе со стороны СБР, у них нейтральная позиция.

МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU. Никаких новых санкций IBU (Международный союз биатлонистов) наложить не может», – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

Сейчас россияне и белорусы не допускаются к турнирам под эгидой IBU.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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