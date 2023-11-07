Алексей Нуждов: «Международная лига клубного биатлона не попадает под юрисдикцию IBU. Новых санкций он наложить не может»

Алексей Нуждов заявил, что лига клубного биатлона не вызовет санкций от IBU.

18 и 19 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«СБР (Союз биатлонистов России) реагирует ровно так же, как белорусская федерация. Как было сказано в прессе со стороны СБР, у них нейтральная позиция.

МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU. Никаких новых санкций IBU (Международный союз биатлонистов) наложить не может», – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

Сейчас россияне и белорусы не допускаются к турнирам под эгидой IBU.

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