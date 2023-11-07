Васильев о терапевтических исключениях: «На Западе уже заигрались, это нужно обнулить и выкинуть на помойку истории»

Теги допинг Дмитрий Васильев Политика Пьер де Кубертен Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Васильев призвал выкинуть терапевтические исключения на помойку истории.

Об этом он высказался на пресс-конференции, посвященной Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ). Первый турнир под ее эгидой пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Будут приглашаться (к участию в лиге – Sports.ru) все аполитичные спортсмены вне зависимости от их национальности. Но только здоровые, без всяких терапевтических исключений. Там, на Западе, уже заигрались, это нужно обнулить и выкинуть на помойку истории.

Женским спортом должны заниматься только женщины и так далее. Надо возвращаться к спорту, который пропагандировал Пьер де Кубертен», – сказал двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

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3 комментария

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JL JL
Это уже так смешно. Что уже не смешно. Только зевать хочется от тебя заурядный биатлонишко и пропагандистка.
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Atsuktuvas
У истории нету помоек, интеллектуальные вы наши... История - это непрерывное течение событий, из которых надо делать выводы.
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Savardus
И сколько ж аполитичных спортсменов не из России и Беларуси Вы уже привлекли к своему МЕЖДУНАРОДНОМУ клубу?
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