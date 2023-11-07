Васильев о терапевтических исключениях: «На Западе уже заигрались, это нужно обнулить и выкинуть на помойку истории»

Дмитрий Васильев призвал выкинуть терапевтические исключения на помойку истории.

Об этом он высказался на пресс-конференции, посвященной Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ). Первый турнир под ее эгидой пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Будут приглашаться (к участию в лиге – Sports.ru) все аполитичные спортсмены вне зависимости от их национальности. Но только здоровые, без всяких терапевтических исключений. Там, на Западе, уже заигрались, это нужно обнулить и выкинуть на помойку истории.

Женским спортом должны заниматься только женщины и так далее. Надо возвращаться к спорту, который пропагандировал Пьер де Кубертен», – сказал двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!