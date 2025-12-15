  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Проблемы с мотивацией были. Мне снились Рупольдинг и Антерсельва, снились комментаторские кабины»

Губерниев: у меня были проблемы с мотивацией после отстранения России.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев признался, что у него были проблемы с мотивацией после отстранения российских биатлонистов от международных турниров.

– Все спортсмены мне сказали, что у них были проблемы с мотивацией. Были ли они у тебя?

– Ну конечно были. Я совру, если я скажу, что нет. Мне снился Рупольдинг, Антерсельва. Мне снилось, что меня пускают на стадион, что меня не пускают. Мне снятся комментаторские кабины.

Я хочу сказать, что мы по-прежнему в комментаторском чате с Лехой Криворучко – нашим продюсером. Мировой комментаторский чат, там есть все. С нами там почти никто не разговаривает, но нас оттуда не выгнали.

И больше того – некоторые зарубежные коллеги говорят: у нас неоднозначное отношение к стране вашей, но дружба превыше всего. И когда мы будем возвращаться, они нас поддержат. Мне это говорят коллеги самые разные, и это очень здорово, – сказал Губерниев. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
