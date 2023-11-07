«Наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово. Все захотят поучаствовать». Васильев о клубной лиге биатлона
Дмитрий Васильев заявил, что «недруги» захотят участвовать в новой лиге биатлона.
18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с российскими и белорусскими спортсменами.
«У нас большой призовой фонд, это даст толчок к интересу спонсоров и развитию биатлона. Мы просто обязаны использовать сложившуюся ситуацию. Не думаю, что надо заниматься шапкозакидательством, надо понимать, что сразу может и не будет так масштабно.
Курочка по зернышку клюет. Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят поучаствовать в нашем проекте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.
Ранее член правления МЛКБ Алексей Нуждов сообщил, что китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске из-за «настоятельный просьбы» Международного союза биатлонистов (IBU).
В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!
Зачем же "недругов" покупать, тратиться?
Может лучше на эти деньги строить нормальное жильё и переселять туда жителей трущоб, коих в нашей отчизне великое множество. И дороги строить?
В том же Ханты-Мансийске всё в порядке коммунальной структурой?
Реально, ничего не будет сделано, вернее, будет местечковый турнир, целью которого будет распил.
василек опять влажно размечтался
Уже вижу очереди из скандинавов, которые за 10000 долларов за победу готовы в дверь постучаться.
Пыл бы свой поумерили, а то только всех купить хотят и орать про то, какие мы и как нам все завидуют