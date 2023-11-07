«Наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово. Все захотят поучаствовать». Васильев о клубной лиге биатлона

Дмитрий Васильев заявил, что «недруги» захотят участвовать в новой лиге биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с российскими и белорусскими спортсменами.

«У нас большой призовой фонд, это даст толчок к интересу спонсоров и развитию биатлона. Мы просто обязаны использовать сложившуюся ситуацию. Не думаю, что надо заниматься шапкозакидательством, надо понимать, что сразу может и не будет так масштабно.

Курочка по зернышку клюет. Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят поучаствовать в нашем проекте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Ранее член правления МЛКБ Алексей Нуждов сообщил, что китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске из-за «настоятельный просьбы» Международного союза биатлонистов (IBU).

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!