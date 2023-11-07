«Наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово. Все захотят поучаствовать». Васильев о клубной лиге биатлона

Теги Дмитрий Васильев Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что «недруги» захотят участвовать в новой лиге биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с российскими и белорусскими спортсменами.

«У нас большой призовой фонд, это даст толчок к интересу спонсоров и развитию биатлона. Мы просто обязаны использовать сложившуюся ситуацию. Не думаю, что надо заниматься шапкозакидательством, надо понимать, что сразу может и не будет так масштабно.

Курочка по зернышку клюет. Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят поучаствовать в нашем проекте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Ранее член правления МЛКБ Алексей Нуждов сообщил, что китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске из-за «настоятельный просьбы» Международного союза биатлонистов (IBU).

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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30 комментариев

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Сергей Сорока
На фоне предыдущей новости про нож в псину от главных друзей эта читается ещё забавнее.
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SadButTrue
Поднять пенсионный возраст ещё на 10 лет, урезать ещё расходы бюджета на образование и медицину и можно на сэкономленные средства сделать самый дорогой турнир по биатлону с призовым фондом в пару миллиардов долларов. Очень странно, что этого ещё нет.
+17
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Биомеханоид
Дед, пей таблетки. А не то ...
+15
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Ramzzes
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
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Илья Савчук
Ответ Kvik75
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Я там могу быть , только навещая таких как ты!
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SvK7
Ога. Китайские "дружбаны" отказались, а недруги постучатся. В очередь выстроятся.))
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Илья Савчук
почему этот человек еще не в Первой им. Алексеева?
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Ivan Sokolov
И в Нью-Васюках пройдёт межпланетный биатлонный турнир
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Максим Столбов
Скандинавы будут пороги обивать, американцы и другие европейцы в пол кланяться будут. Да убери ты уже свои царские старческие замашки. А то можно и в дурку попасть.
+5
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Savarona25
Недавно Степанова "убедительно" доказывала, что Ханты-Мансийск это гораздо лучше Давоса. Осталось только убедить в этом мировую спортивную общественность.
+4
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Jan T
"...наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, ..."

Зачем же "недругов" покупать, тратиться?
Может лучше на эти деньги строить нормальное жильё и переселять туда жителей трущоб, коих в нашей отчизне великое множество. И дороги строить?
В том же Ханты-Мансийске всё в порядке коммунальной структурой?
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ksn 1979
Ответ Пётр Горохов
На самом деле он все правильно говорит. Если ты хочешь как-то развиваться в тех условиях, которые есть, ты должен только такой подход иметь. Иначе можно просто присоединиться к хейтерам в комментах и ничего не делать
Говорить можно все, что угодно.
Реально, ничего не будет сделано, вернее, будет местечковый турнир, целью которого будет распил.
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Artur Kovas
По факту прошло 2 года , международные турниры спокойно проводятся без российских спортсменов . Что мешает им жить в таком формате 10-20-40 лет ?
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Глеб Вихрев
А га уже в очередь выстроились ---,,,,, "лучшие друзья" китайцы и то сдернули -свой то халат ближе к телу.
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Ильнур Хасанов
Уже 2 года идет сво, все ни как не постучат недруги.
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Заборостроитель
На красную кнопку осталось только нажать
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bellyashe
второй год это слышим, хоть бы слова во фразе переставляли, а то совсем скучно)
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Стэн Смит
Нужно только немного потерпеть. И скоро можно будет вообще не умирать)
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Кац Мац
ахах ага прям в очередь выстроятся
василек опять влажно размечтался
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Kapitan Klos
"Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят поучаствовать в нашем проекте», – сказал Васильев. И добавил: "Мы живем в самой лучшей стране мира и все остальные страны нам завидуют!". И заплакал.
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Человек_Легенда
Это как с футбольной сборной «Мы - великая страна, и если переходить в Азию, то переписывая под себя все регламенты и структуры соревнований»

Уже вижу очереди из скандинавов, которые за 10000 долларов за победу готовы в дверь постучаться.

Пыл бы свой поумерили, а то только всех купить хотят и орать про то, какие мы и как нам все завидуют
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Bartez1986
полтора года уже такие разговоры. что-то не стучатся
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Ковид 07.10.52
Тук-тук...как бы не разрушили окончательно страну своим стуком
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mbauer
Мы думали, что мы на дне, но тут снизу постучали
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Egor Egor
вот неслучайно аутогемотрансфузии запрещены в спорте. как интеллект у человека пострадал
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