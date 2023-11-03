Юрий Каминский: «В целом предсезонная подготовка прошла по плану. Небольшой сбой случился в Алдане – снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Спорт-Экспресс Биатлон

Юрий Каминский рассказал о предсезонной подготовке российских биатлонистов.

— В целом все прошло по плану. Небольшой сбой случился в Алдане. Снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали. Пришлось немного планы изменить.

Хотели и с лыжниками пробежать спринт, и еще лыжную гонку или биатлонную. Из-за того, что нам еще не хватает работы на рубеже, пришлось это все отменить.

Остановились на таком формате. Немножко недобрали соревновательной практики и интенсивной работы. Сейчас будем добирать.

Кто-то из спортсменов хочет попробовать себя в клубных соревнованиях. Может, кому-то из молодых спортсменов это не нужно, чтобы раньше времени форсироваться.

— То есть вы не будете возражать, если ваши подопечные примут участие в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске?

— Нет, конечно, — сказал Каминский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий