Юрий Каминский: «В целом предсезонная подготовка прошла по плану. Небольшой сбой случился в Алдане – снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали»

Юрий Каминский рассказал о предсезонной подготовке российских биатлонистов.

— В целом все прошло по плану. Небольшой сбой случился в Алдане. Снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали. Пришлось немного планы изменить.

Хотели и с лыжниками пробежать спринт, и еще лыжную гонку или биатлонную. Из-за того, что нам еще не хватает работы на рубеже, пришлось это все отменить.

Остановились на таком формате. Немножко недобрали соревновательной практики и интенсивной работы. Сейчас будем добирать.

Кто-то из спортсменов хочет попробовать себя в клубных соревнованиях. Может, кому-то из молодых спортсменов это не нужно, чтобы раньше времени форсироваться.

— То есть вы не будете возражать, если ваши подопечные примут участие в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске?

— Нет, конечно, — сказал .