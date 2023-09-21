Крюков о работе в биатлоне: «Лезть насильно я не буду. Если что-то надо, то Каминский позовет, а там уже подумаю над его предложением»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Юрий Каминский Биатлон

Никита Крюков ответил на вопрос о возможной работе в биатлоне.

– Как насчет тренерской работы в биатлоне? Юрий Михайлович Каминский не зовет?

– У него сейчас хороший и слаженный коллектив в группе. Чтобы меня туда позвать, нужно от кого-то отказываться.

Лезть туда насильно я не буду. Если что-то надо, то Юрий Михайлович позовет. А там уже подумаю над его предложением, – сказал олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам.

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1 комментарий

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Пенчекряк
Школьника Истомина выгнать и взять Крюкова.
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