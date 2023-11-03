Юрий Каминский: «Ультраспринт в Алдане смотрели лыжники – они в восторге от него. Лыжные тренеры говорят: «А почему бы нам что-то подобное не делать?»

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Тренер российских биатлонистов Юрий Каминский оценил перспективы ультраспринта.

30 октября биатлонисты пробежали ультраспринт на турнире в Алдане. Победы одержали Эдуард Латыпов и Регина Петрова.

Формат ультраспринта был предложен Каминским. Дистанция гонки составляла 1900 метров с двумя огневыми рубежами. Спортсмены выступали в трех забегах: прологе, полуфинале с выбыванием и финале, куда вышли шестеро сильнейших.

– Как вы к этому пришли?

– Идея давно лежит на поверхности. Для повышения зрелищности хорошо бы и в лыжах тоже укоротить дистанции. Тот же лыжный спринт делать короче, чтобы было динамичнее. Но там, конечно, будут столкновения. Не знаю, как обходить этот момент.

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В биатлоне сейчас мировой тренд – повышение скорострельности. Там не только сама скорострельность, но в целом работа на рубеже: быстрее заход, изготовка и так далее. Мы в этом плане немножко отстаем. Правда, лидеры тоже не торопятся слишком быстро работать на рубеже.

Но в целом если в стойке мы подтянулись, то лежка отстает. В прошлом году мы делали контрольную тренировку, чтобы ребята почувствовали скорость работы на рубеже, а здесь местные спортивные функционеры предложили организовать соревнования с призами. <...>

– Если все докрутить, насколько, думаете, такой формат жизнеспособен для биатлона?

– Думаю, что вполне. Его можно сделать так, что он не будет практически выходить за пределы стадиона. Сейчас зрители на стадионе следят за гонкой по табло. Но на табло что-то показывают, что-то не показывают. А здесь будет в режиме масс-старта и все видно. Наверное, это может быть самым смотрибельным видом, если отработать детали.

– Есть шансы для внедрения ультраспринта в календарь будущих сезонов?

– Это не ко мне, наверное, вопрос, а к СБР. Я вообще выступаю за то, чтобы у нас побольше было и суперспринтов, и суперпасьютов, и других дисциплин. Потому что это очень сильно развивает спортсмена. Почему мы уперлись в три гонки? У нас по сезону проходят в основном спринт, преследование и масс-старт. Хотелось бы больше динамичных гонок.

Новые форматы требуют другой работы. В них могут другие спортсмены себя проявить. Это же тоже хорошо и будет способствовать развитию вида спорта, – сказал Каминский.

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