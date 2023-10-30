Латыпов и Петрова выиграли ультраспринт в Алдане, Колотов и Куклина – 2-е

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Эдуард Латыпов Кирилл Бажин Иван Колотов Кристина Павлушина Сергей Аверьянов Регина Петрова Биатлон

Трехкратный олимпийский призер в биатлоне Эдуард Латыпов выиграл ультраспринт на турнире в Алдане, второе место занял Иван Колотов, третье – Кирилл Бажин.

Результаты гонки опубликовал пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Время прохождения дистанции и отставания спортсменов не приводятся.

У женщин победила якутская биатлонистка Регина Петрова, второй финишировала Лариса Куклина, третьей – Кристина Павлушина.

«Трансляция так резко прервалась, что пришлось уточнять имена победителей у Юрия Михайловича Каминского. Ждем подробностей от организаторов...» – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Формат ультраспринта был предложен тренером Каминским. Дистанция гонки составляет 1900 метров с двумя огневыми рубежами. Спортсмены выступают в трех забегах: прологе, полуфинале с выбыванием и финале, куда выходят шестеро сильнейших.

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