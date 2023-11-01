Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили в плацдарм для дальнейшего роста»
Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поздравил канал с 8-летием.
«Сегодня «Матч ТВ» – 8 лет! Возраст для федерального телеканала, конечно, уже не детский, а, скорее, подростковый. Уверенно идем к своему первому большому и взрослому юбилею.
Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили, как и говорили, в плацдарм для дальнейшего роста. Мы, как медиа, видим этот рост в аудиторных показателях – растут цифры всех футбольных турниров, стабильно высоко смотрят бокс и единоборства, но главный прогресс, конечно, у наших российских турниров. Они стали креативными, красивыми для зрителя, в них, если хотите, появилась жизнь. И это большая заслуга наших коллег, партнеров и рекламодателей. Поэтому сегодня от всей души благодарю их за работу и веру в свое дело и наш спорт.
Мы производим рекордное количество трансляций и прямого эфира – не сбавили, а только нарастили их число и качество. Стараемся регулярно обновлять технологический парк телеканала, ведь жизнь не стоит на месте, и технологии идут вперед. Рисуем и моделируем виртуальные студии, вновь открыли студию в Санкт-Петербурге, создаем много крутого контента в соцсетях, безусловно лидируем по цитируемости среди спортивных СМИ, создаем классные маркетинговые и PR-кейсы.
Поэтому традиционно благодарю всех коллег, кто работает у нас и с нами: ведущие, комментаторы, корреспонденты, редакторы, продюсеры, новостники, операторы, графисты, режиссеры, инженеры, координаторы, выпускающие, продажники, разработчики, маркетологи, пиарщики, специалисты по соцсетям, финансисты, транспортники – горжусь вами и ценю вас! Могу быть уверен, что вы не только профи, но и настоящие фанаты спорта.
Ну и главное. Все, что перечислено выше мы делаем для вас – наших зрителей. Знаю по себе, ты каждый день живешь в драйве и спортивном азарте – сделать «Матч» еще лучше, привлечь еще больше зрителей, приобрести и создать еще больше контента. И эта мысль объединяет всю нашу команду, которая работает, чтобы делать спорт лучше и ближе каждый день. Могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы во всех смыслах не стареть! С днем рождения, «Матч ТВ»!» – написал Тащин в телеграм-канале.
«Лучший канал мира? «Матч». Разговор с боссом спортивного ТВ Александром Тащиным, который сменил Тину Канделаки
бгг
Учитесь, Шура!
Врет как дышит.
Как они умудряются раз за разом его пробивать, это надо уметь
Спасибо хоть, что ЛЧ показываете
Что это, если не ГОЙДА!?
А вместо половины матчей какая-то фигня на канале
А Урал-Пари какой-нибудь га сайте предлагают за 250 руб купить 😂🤦🏻♂️
А до этого что тогда было?