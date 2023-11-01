Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили в плацдарм для дальнейшего роста»

Теги телевидение Александр Тащин Матч ТВ Биатлон

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поздравил канал с 8-летием.

«Сегодня «Матч ТВ» – 8 лет! Возраст для федерального телеканала, конечно, уже не детский, а, скорее, подростковый. Уверенно идем к своему первому большому и взрослому юбилею.

Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили, как и говорили, в плацдарм для дальнейшего роста. Мы, как медиа, видим этот рост в аудиторных показателях – растут цифры всех футбольных турниров, стабильно высоко смотрят бокс и единоборства, но главный прогресс, конечно, у наших российских турниров. Они стали креативными, красивыми для зрителя, в них, если хотите, появилась жизнь. И это большая заслуга наших коллег, партнеров и рекламодателей. Поэтому сегодня от всей души благодарю их за работу и веру в свое дело и наш спорт.

Мы производим рекордное количество трансляций и прямого эфира – не сбавили, а только нарастили их число и качество. Стараемся регулярно обновлять технологический парк телеканала, ведь жизнь не стоит на месте, и технологии идут вперед. Рисуем и моделируем виртуальные студии, вновь открыли студию в Санкт-Петербурге, создаем много крутого контента в соцсетях, безусловно лидируем по цитируемости среди спортивных СМИ, создаем классные маркетинговые и PR-кейсы.

Поэтому традиционно благодарю всех коллег, кто работает у нас и с нами: ведущие, комментаторы, корреспонденты, редакторы, продюсеры, новостники, операторы, графисты, режиссеры, инженеры, координаторы, выпускающие, продажники, разработчики, маркетологи, пиарщики, специалисты по соцсетям, финансисты, транспортники – горжусь вами и ценю вас! Могу быть уверен, что вы не только профи, но и настоящие фанаты спорта.

Ну и главное. Все, что перечислено выше мы делаем для вас – наших зрителей. Знаю по себе, ты каждый день живешь в драйве и спортивном азарте – сделать «Матч» еще лучше, привлечь еще больше зрителей, приобрести и создать еще больше контента. И эта мысль объединяет всю нашу команду, которая работает, чтобы делать спорт лучше и ближе каждый день. Могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы во всех смыслах не стареть! С днем рождения, «Матч ТВ»!» – написал Тащин в телеграм-канале.

«Лучший канал мира? «Матч». Разговор с боссом спортивного ТВ Александром Тащиным, который сменил Тину Канделаки

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27 комментариев

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Надоело париться в бане
Везде последние 10 лет прям рывки, рост да прорывы. Не иначе как в раю живём
+26
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+26
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Алексей Фирстов
Тащин и Тина Матч ТВ тащили через тину на дно!
+10
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Ковид 07.10.52
Это мы уже проходили в ссср, хвалили, хвалили себя , а потом бац...
+8
-1
+7
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ApXuMaHqPuT
Мощный плацдарм для дальнейшего отрицательного роста👍
+4
-1
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Игорь М.
Ответ Надоело париться в бане
Везде последние 10 лет прям рывки, рост да прорывы. Не иначе как в раю живём
да, рост хороший) вот, например, первоначальный взнос и проценты по ипотеке выросли второй раз за год) встали с колен, как говорится! Гойда!
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Bartez1986
на троих с Тиной и Ротенбергом коксу бахнули по ходу
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Евгений Фабиянчук
да, минька и гандбол по матчу это прям кайф!!!
бгг
+3
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Лека-Лека
Красиво излагает.
Учитесь, Шура!
Врет как дышит.
+3
0
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Aleksey Yashin
Пожелаем Матч ТВ дальнейшего отрицательного роста
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von_Zadrot
не турбулентность, а обратная ламинарность!
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Мага осторожный
Тащин: Продолжаем стремительно опускаться на дно
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JENNINGS
Самый донный канал на ТВ, если быть объективным
Как они умудряются раз за разом его пробивать, это надо уметь
Спасибо хоть, что ЛЧ показываете
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Mistic69
Не надо тут про Матч ТВ и Ротенберга! Он не тренер, матч не канал!!!!
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Подкат Пенальтьевич
Роста распиленных сумм
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Вячеслав Пустохин
Какой рост? Я с удовольствием вернулся к просмотру через AceStream. Платить за МатчТВ? А за что там платить? За отсутствие нормальных комментаторов? За "аналитику под водочку"?
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Саша Пушкин
Ответ Игорь М.
да, рост хороший) вот, например, первоначальный взнос и проценты по ипотеке выросли второй раз за год) встали с колен, как говорится! Гойда!
Да и по величине ключевой ставки Центрального банка недавно сравнялись с такими передовыми странами как Колумбия и Монголия.
Что это, если не ГОЙДА!?
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блОК
Ухахаххахахахаха
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Vitezslav
Причëм отрицательного.
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Мирослав Холод
3пач
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Howard Norfolk
Все, что у них хорошо получается, это словесные бравурные отчёты перед Газпромом, главное денюжку получить и правильно освоить, впрочем у нас это повсеместно.
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spboksana
а почему эта новость показывается в разделе ФК?
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Red Line
а вот и селянин тащин сделал очередной пук)
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King_X
Заливают снова про доступность и т. д
А вместо половины матчей какая-то фигня на канале
А Урал-Пари какой-нибудь га сайте предлагают за 250 руб купить 😂🤦🏻‍♂️
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Заборостроитель
Турбулентность. ЧМ и еврокубки в полном объеме показали.
А до этого что тогда было?
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Никита Аксанов
На Матч ТВ кроме трансляций оставшихся турниров смотреть вообще нечего. Контента тупо нет. Никто не умеет делать передачи на уровне тех же Коммент шоу. Комментаторов нормальных почти не осталось, на топовые матчи РПЛ Генич Шнякин Шнякин Генич. С Журавелем стрёмно было бы даже за руку здороваться, но его пытаются сделать одним из главных лиц канала. Правда его не любят даже нейтральные зрители за его желтуху, поэтому ничего не выходит. Короче одни пустые слова. Если/когда потеряют еврокубки, Бундеслигу и Серию А, то зрителей вообще не останется.
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