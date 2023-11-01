Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили в плацдарм для дальнейшего роста»

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поздравил канал с 8-летием.

«Сегодня «Матч ТВ» – 8 лет! Возраст для федерального телеканала, конечно, уже не детский, а, скорее, подростковый. Уверенно идем к своему первому большому и взрослому юбилею.

Турбулентность прошлого года мы вместе с партнерами превратили, как и говорили, в плацдарм для дальнейшего роста. Мы, как медиа, видим этот рост в аудиторных показателях – растут цифры всех футбольных турниров, стабильно высоко смотрят бокс и единоборства, но главный прогресс, конечно, у наших российских турниров. Они стали креативными, красивыми для зрителя, в них, если хотите, появилась жизнь. И это большая заслуга наших коллег, партнеров и рекламодателей. Поэтому сегодня от всей души благодарю их за работу и веру в свое дело и наш спорт.

Мы производим рекордное количество трансляций и прямого эфира – не сбавили, а только нарастили их число и качество. Стараемся регулярно обновлять технологический парк телеканала, ведь жизнь не стоит на месте, и технологии идут вперед. Рисуем и моделируем виртуальные студии, вновь открыли студию в Санкт-Петербурге, создаем много крутого контента в соцсетях, безусловно лидируем по цитируемости среди спортивных СМИ, создаем классные маркетинговые и PR-кейсы.

Поэтому традиционно благодарю всех коллег, кто работает у нас и с нами: ведущие, комментаторы, корреспонденты, редакторы, продюсеры, новостники, операторы, графисты, режиссеры, инженеры, координаторы, выпускающие, продажники, разработчики, маркетологи, пиарщики, специалисты по соцсетям, финансисты, транспортники – горжусь вами и ценю вас! Могу быть уверен, что вы не только профи, но и настоящие фанаты спорта.

Ну и главное. Все, что перечислено выше мы делаем для вас – наших зрителей. Знаю по себе, ты каждый день живешь в драйве и спортивном азарте – сделать «Матч» еще лучше, привлечь еще больше зрителей, приобрести и создать еще больше контента. И эта мысль объединяет всю нашу команду, которая работает, чтобы делать спорт лучше и ближе каждый день. Могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы во всех смыслах не стареть! С днем рождения, «Матч ТВ»!» – написал Тащин в телеграм-канале.

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