Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Качественного российского спорта на канале будет только больше»

Теги ФХР Лужники прыжки в воду телевидение Федерация бокса России ВФЛА Дмитрий Губерниев Кубок России РФПВ Александр Тащин Матч ТВ Ольга Бузова Биатлон

На «Матч ТВ» заявили, что канал покажет больше качественного российского спорта.

2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Отрадно, что этот форум состоялся, что у нас налаживается еще более плотный и структурированный диалог между представителями букмекерских компаний, федераций и медиа, ведь в конце концов мы все преследуем общую цель в виде популяризации спорта среди зрителей, телеаудитории, а в нынешних реалиях еще и спортсменов.

За последний год мы многое сделали вместе. Так, вместе с Московским спортом мы провели «Матч ТВ Гонку звезд» по биатлону и лыжным гонкам в Лужниках, привлекли туда медийных звезд и наших ведущих – певцы, фигуристы, блогеры бежали в парах с именитыми биатлонистами и лыжниками. Зрителям нужна интрига, и, конечно, участие известных представителей из другой сферы, эту интригу создает.

Большую работу проводим с федерацией легкой атлетики – если раньше в эфире было лишь пару соревнований в год, то в этом был и Кубок России, и Неделя легкой атлетики в Лужниках, и шоу на Никольской – абсолютно потрясающее мероприятие на центральной исторической улице Москвы. В огнях вечернего города профессиональные спортсмены, Дима Губерниев, Оля Бузова – это все выглядело необычно и даже если вы переключали каналы, то точно остановились бы на этой трансляции.

Вы знаете, мы в прошлом году провели большую общую встречу, объединив на одной площадке представителей самых разных видов спорта, выслушав от них вопросы и предложения к дальнейшей совместной работе, и эта встреча не прошла впустую.

Вместе с ними мы продолжаем общение в рабочих группах, выступаем в качестве не только продакшен‑компании, но и даем свою экспертизу, накопленную за время работы. И большую роль играют, конечно, и наши коллеги из букмекерских компаний, которые привносят не только финансирование, но и идеи для реализации в рамках соревнований.

Поэтому, когда говорят, что «Матч ТВ» показывает только футбол, а остальным в эфир не пробиться – это вызывает улыбку. Достойные и красивые турниры, организованные по мировым стандартам, с креативным подходом – это всегда интерес и для зрителей, и для нас. Нашим бригадам на подобных турнирах и работать интереснее.

Станислав не даст соврать – мы с федерацией по прыжкам в воду уже два года делаем отдельный медийный турнир Матч ТВ Кубок Кремля, транслируем их соревнования, скоро покажем фильм об этом виде спорта. И отмечу, что эти соревнования не в старых бассейнах при пустых трибунах – это действительно шоу профессиональных спортсменов, с музыкой, светом, красивой графикой.

Также хотел поблагодарить коллег из Федерации хоккея России, с которой мы делаем проект «Хоккей 3×3». С Федерацией бокса взаимодействие налажено на самом высоком уровне – и совместные турниры, и поддержка наших боксеров, постоянно находимся в контакте и строим большие планы.

За год, правда, сделано немало. Мы будем и дальше развиваться, потому что в следующем году много соревнований. На «Матч ТВ» качественного российского спорта будет только больше», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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30 комментариев

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Иван Иванов
О,опять этот клоун-подлиза)))
+19
-2
+17
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карабашка
Да уж куда больше.Мы и так в восторге.
+18
-1
+17
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Аркус
Жаль городки и лапту не показывают.
+15
-1
+14
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Антон Чугунов
Может не надо? Лучше же не станет.
+10
-1
+9
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Никому_никабельный
Как много слов. Дочитывать даже не стал. Дошёл до букмекерских контор(легализованный лохотрон) популяризируещих спорт. 👎
+9
0
+9
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Sobachkin
Ну да какие-то непонятные соревнования с пустыми трибунами... ради того, чтобы дыры заткнуть в эфире
+5
0
+5
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Гур
А откуда ему взяться то?
Само понятие спорта подразумевает соревновательный момент. Состязаешься с лучшими - сам становишься лучше.
А в изоляции особо много не попрогрессируешь 😪
+5
0
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Dinamik1
Верните фильмы с Ван Дамом уж лучше чем губер и чердак.
+3
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andyon
Ответ Аркус
Жаль городки и лапту не показывают.
Не подсказывайте
+2
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Rocco777
Есть Тема ???)))
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R Kukhov
Еще бы повышения качества фильмов с Сигалом анонсировали
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Ебздрогыч
Так качественного или российского? И спорта ли? Губерниев, Бузова...
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Melnikov1968
"В огнях вечернего города профессиональные спортсмены, Дима Губерниев, Оля Бузова – это все выглядело необычно и даже если вы переключали каналы, то точно остановились бы на этой трансляции." (с) Этот шлак только мазохисты могли смотреть.
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Буратинка
Автору заголовка двойка по пунктуации. Перечисления идут через запятую.
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kutavlik
Ответ Sobachkin
Ну да какие-то непонятные соревнования с пустыми трибунами... ради того, чтобы дыры заткнуть в эфире
Во-во, а хоккей показывать по минимуму, покупать дорогущие ТВ трансляции зарубежных футбольных чемпионатов и показывать бесплатно, а свой футбол показывать на платном канале!!!! Популяризация российского спорта, что вы хотите....Клоун!!!!
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kutavlik
Он в какой-то параллельной реальности живет...Матч ТВ - такой же спортивный канал, как Рома Ротенберг - тренер!!!!
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slobodan887
это угроза?
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chernika from S-Pb
Как в прошлую субботу7 Ни одного матча РПЛ из четырёх, зато матча три Серии А?
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=KoT=
Лучше тогда фильмы с Джеки Чаном!
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Atsuktuvas
А почему же вы его раньше прятали ?
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dimitrii63
ледниковые шоу поди, круглосуточно
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Katerina Sunny
Соседство федераций и букмекерских контор настораживает.
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a2wai
Наконец-то МатчТВ будет показывать Чемпионаты России по лапте, городкам и вышибалам!
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Заборостроитель
Кубок в Самаре 13-30. ПРАЙМ-ТАЙМ
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Владимир Данилов
С некоторых пор слова "качественный" и "российский" в одном предложении выглядят несколько нелепо. Он там про вторую сборную мира ничего не говорил, часом?
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