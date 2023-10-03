Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Качественного российского спорта на канале будет только больше»

На «Матч ТВ» заявили, что канал покажет больше качественного российского спорта.

2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Отрадно, что этот форум состоялся, что у нас налаживается еще более плотный и структурированный диалог между представителями букмекерских компаний, федераций и медиа, ведь в конце концов мы все преследуем общую цель в виде популяризации спорта среди зрителей, телеаудитории, а в нынешних реалиях еще и спортсменов.

За последний год мы многое сделали вместе. Так, вместе с Московским спортом мы провели «Матч ТВ Гонку звезд» по биатлону и лыжным гонкам в Лужниках, привлекли туда медийных звезд и наших ведущих – певцы, фигуристы, блогеры бежали в парах с именитыми биатлонистами и лыжниками. Зрителям нужна интрига, и, конечно, участие известных представителей из другой сферы, эту интригу создает.

Большую работу проводим с федерацией легкой атлетики – если раньше в эфире было лишь пару соревнований в год, то в этом был и Кубок России, и Неделя легкой атлетики в Лужниках, и шоу на Никольской – абсолютно потрясающее мероприятие на центральной исторической улице Москвы. В огнях вечернего города профессиональные спортсмены, Дима Губерниев, Оля Бузова – это все выглядело необычно и даже если вы переключали каналы, то точно остановились бы на этой трансляции.

Вы знаете, мы в прошлом году провели большую общую встречу, объединив на одной площадке представителей самых разных видов спорта, выслушав от них вопросы и предложения к дальнейшей совместной работе, и эта встреча не прошла впустую.

Вместе с ними мы продолжаем общение в рабочих группах, выступаем в качестве не только продакшен‑компании, но и даем свою экспертизу, накопленную за время работы. И большую роль играют, конечно, и наши коллеги из букмекерских компаний, которые привносят не только финансирование, но и идеи для реализации в рамках соревнований.

Поэтому, когда говорят, что «Матч ТВ» показывает только футбол, а остальным в эфир не пробиться – это вызывает улыбку. Достойные и красивые турниры, организованные по мировым стандартам, с креативным подходом – это всегда интерес и для зрителей, и для нас. Нашим бригадам на подобных турнирах и работать интереснее.

Станислав не даст соврать – мы с федерацией по прыжкам в воду уже два года делаем отдельный медийный турнир Матч ТВ Кубок Кремля, транслируем их соревнования, скоро покажем фильм об этом виде спорта. И отмечу, что эти соревнования не в старых бассейнах при пустых трибунах – это действительно шоу профессиональных спортсменов, с музыкой, светом, красивой графикой.

Также хотел поблагодарить коллег из Федерации хоккея России, с которой мы делаем проект «Хоккей 3×3». С Федерацией бокса взаимодействие налажено на самом высоком уровне – и совместные турниры, и поддержка наших боксеров, постоянно находимся в контакте и строим большие планы.

За год, правда, сделано немало. Мы будем и дальше развиваться, потому что в следующем году много соревнований. На «Матч ТВ» качественного российского спорта будет только больше», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.