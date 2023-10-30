Светлана Ишмуратова: «Маматов разбирался в спорте лучше всех. Наша федерация теряет легендарных людей»

Теги Светлана Ишмуратова происшествия Союз биатлонистов России Виктор Маматов Биатлон

Светлана Ишмуратова назвала Виктора Маматова легендарным человеком.

Маматов – двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 27 октября он скончался в возрасте 26 лет, а сегодня был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

«Он с большим трепетом относился ко всем спортсменам. Был человеком, который разбирался в спорте лучше всех. Много всем подсказывал и давал полезных советов.

Наша федерация в самом деле теряет легендарных людей. Это очень больно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Ишмуратова.

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2 комментария

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Назар Игорь
Скажите это губерниеву, он считает себя единственным настоящим экспертом биатлона. И ещë - Спортс, срочно исправьте текст, там у вас вместо 86 стоит цифра 26, не позорьтесь.
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Danila BGR
Никто не вечен.
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