Светлана Ишмуратова: «Маматов разбирался в спорте лучше всех. Наша федерация теряет легендарных людей»

Светлана Ишмуратова назвала Виктора Маматова легендарным человеком.

Маматов – двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 27 октября он скончался в возрасте 26 лет, а сегодня был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

«Он с большим трепетом относился ко всем спортсменам. Был человеком, который разбирался в спорте лучше всех. Много всем подсказывал и давал полезных советов.

Наша федерация в самом деле теряет легендарных людей. Это очень больно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Ишмуратова.

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