Виктора Маматова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Теги происшествия Виктор Маматов Биатлон

Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Маматов скончался 27 октября в возрасте 86 лет. 

В составе сборной СССР биатлонист дважды побеждал в олимпийских эстафетах (1968, 1972) и четырежды на чемпионатах мира – в индивидуальной гонке (1967) и эстафетах (1969, 1970, 1971).

«Он из поколения, когда не быть лучшим в мире было стыдно». Умер Виктор Маматов – провожает Александр Тихонов

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1 комментарий

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Oleg152762
Вечная память! Уходят ветераны того поколения.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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