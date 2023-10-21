СБР возьмет на себя все расходы по организации похорон Анфисы Резцовой
Союз биатлонистов России (СБР) возьмет на себя все расходы по организации похорон трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
Об этом сообщил исполнительный директор организации Александр Пак. Бывшая лыжница и биатлонистка скончалась 19 октября в возрасте 58 лет.
«Да, СБР возьмет на себя все расходы. Олимпийский комитет России подключается точно, из Минспорта звонили накануне тоже», – сказал Пак.
Также Пак отметил, что Резцову, скорее всего, похоронят в Химках.
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