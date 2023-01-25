Заседание по делу экс-главы СБР и ЦСП Александра Кравцова перенесено на 7 февраля

Замоскворецкий районный суд Москвы перенес заседание по делу бывшего президента биатлонистов России (СБР) на 7 февраля.

Как сообщает «Матч ТВ», свидетели обвинения не явились на заседание.

В ноябре Замоскворецкий суд продлил арест Кравцова до 1 марта. В декабре Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании Кравцова в следственном изоляторе.

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года. Экс-главе СБР и ЦСП инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

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