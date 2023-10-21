Казакевич выиграла суперспринт на контрольной тренировке группы Шашилова в Сочи, Наталия Шевченко – 2-я, Дербушева – 3-я

Ирина Казакевич выиграла контрольную тренировку на сборе группы Шашилова в Сочи.

Сегодня биатлонистки пробежали суперспринт, о результатах гонки сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Отставания спортсменок не приводятся.

Казакевич победила, допустив три промаха на стойке.

Наталия Шевченко стала второй без промахов на четырех рубежах. Отмечается, что она показала лучший ход, но уступила слишком много в прологе суперспринта.

Третье место заняла Тамара Дербушева с одним промахом.