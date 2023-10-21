Казакевич выиграла суперспринт на контрольной тренировке группы Шашилова в Сочи, Наталия Шевченко – 2-я, Дербушева – 3-я

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Наталия Шевченко (Мекрюкова) Сергей Аверьянов Биатлон

Ирина Казакевич выиграла контрольную тренировку на сборе группы Шашилова в Сочи.

Сегодня биатлонистки пробежали суперспринт, о результатах гонки сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Отставания спортсменок не приводятся.

Казакевич победила, допустив три промаха на стойке. 

Наталия Шевченко стала второй без промахов на четырех рубежах. Отмечается, что она показала лучший ход, но уступила слишком много в прологе суперспринта.

Третье место заняла Тамара Дербушева с одним промахом.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sav187
IBU по-моему отказались уже от проведения суперспринтов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий