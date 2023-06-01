«Призовые – это то, что греет тебе душу». Поварницын, Бабиков, Халили, Казакевич и Шевченко объяснили детям биатлонные термины

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Союз биатлонистов России (СБР) выпустил ролик с участием Карима Халили, Антона Бабикова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Наталии Шевченко.

В видео спортсмены пытаются объяснить детям термины из биатлона, такие как габарит, диоптр, призовые, матконтроль и другие.

«Призовые – это то, что греет тебе душу», – с улыбкой произнес Поварницын в ответ на один из вопросов.

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